കത്ത് വ്യാജമെന്നു കേന്ദ്രം; അയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് 2 മുൻ സേനാ മേധാവികൾ; വിടാതെ പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സൈന്യത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നത് വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിനു മുന്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ അയച്ച കത്തിനെ ചൊല്ലി വിവാദം. കത്ത് അയച്ചിട്ടില്ലെന്നു കരസേന മുൻ മേധാവി ജനറൽ എസ്.എഫ്.റോഡ്രിഗസും കത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ലെന്നു മുൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി എൻ.സി.സൂരിയും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കത്തിന് സ്ഥിരീകരണവുമായി നാവികസേന മുൻ മേധാവി അഡ്മിറൽ സുരേഷ് മേത്ത രംഗത്തുവന്നു.

അതിനിടെ കത്തു വ്യാജമാണെന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണവും ബാലാക്കോട്ട് തിരിച്ചടിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കു മുന്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ കത്ത് അയച്ച കാര്യം പുറത്തുവന്നത്. കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകളിലെ എട്ടു മുന്‍ മേധാവികൾ ഉൾപ്പെടെ 156 മുന്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകളാണു കത്തിലുള്ളത്.

കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കത്ത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി. പിന്നാലെ, കത്ത് അയച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരാണ് പിന്നില്ലെന്ന് അറിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി കത്തിലെ ഒന്നാം പേരുകാരനായ കരസേന മുൻ മേധാവി ജനറൽ എസ്.എഫ്. റോഡ്രിഗസ് രംഗത്തുവന്നു. മുന്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്ത് അയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും പ്രതികരിച്ചു‍. പുറത്തുവന്ന കത്ത് വ്യാജമാണെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

അതിര്‍ത്തികടന്നുള്ള സൈനികനീക്കങ്ങളുടെ പേരില്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നു സൈനികരുടെ കത്തില്‍ പറഞ്ഞതായിട്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ 'മോദിയുടെ സേന' എന്നു ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെയും കത്തില്‍ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോള്‍ സൈന്യത്തില്‍ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും വിരമിച്ചവര്‍ക്കും വിഷയത്തിലുള്ള അതൃപ്തി സര്‍വസൈന്യാധിപനായ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമമെന്നു കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

