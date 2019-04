ന്യൂഡൽഹി∙ റഫാൽ വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തിൽ ബിജെപി കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകി. കാവൽക്കാരൻ കള്ളനാണെന്ന രാഹുലിന്റെ പരാമർശത്തിന് എതിരെയാണ് ഹർജി. ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി നേതാവ് മീനാക്ഷി ലേഖിയാണ് ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

റഫാലിൽ ഹർജിക്കാർ സമർപ്പിച്ച രഹസ്യ രേഖകൾ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഴിമതി നടത്തിയെന്ന കാര്യം സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചതായി രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.

‘രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യോമസേനയുടെ പണം അനിൽ അംബാനിക്കു നൽകിയെന്ന് താൻ ഏതാനും മാസങ്ങളായി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അക്കാര്യം സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇടപാട് പരിശോധിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന് ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ചൗക്കിദാർ (കാവൽക്കാരൻ) മോഷണം നടത്തിയെന്ന കാര്യം കോടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ – എന്നാണ് രാഹുൽ അന്നു പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി പറയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞതായി പ്രസ്താവനയിറക്കിയ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നടപടി കോടതിയലക്ഷ്യമാണെന്നു പ്രതിരോധമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അന്നുതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ‘കോടതിവിധിയുടെ ഒരു ഖണ്ഡിക പോലും മുഴുവൻ വായിക്കാതെ ‘ചൗക്കിദാർ ചോർ ഹെ’ എന്ന് ആക്രോശിക്കുകയാണ്. പരാതിക്കാർ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണു കോടതി തീരുമാനമെടുത്തത്’ – നിർമല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

