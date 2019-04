ഫ്രാൻസും ജർമനിയും തുണച്ചു; ബ്രെക്സിറ്റ് തീയതി നീട്ടി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ

ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടന്റെ നിരന്തരമായ അഭ്യർഥനയും നയതന്ത്ര സമ്മർദവും പരിഗണിച്ചു ബ്രെക്സിറ്റ് നടപ്പാക്കാനുള്ള തീയതി ഒക്ടോബർ 31വരെ നീട്ടി നൽകി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. ബ്രസൽസിൽ നടന്ന നയതന്ത്രചർച്ചകളിൽ ജർമനിയും ഫ്രാൻസും അനുകൂല നിലപാടു സ്വീകരിച്ചതോടെയാണു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേതാക്കൾ ബ്രിട്ടന്റെ അഭ്യർഥന പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതു സാധ്യമാകാതിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയുമില്ലാതെ ഇന്നു ബ്രിട്ടന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽനിന്നു പിരിയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു.

ഒക്ടോബർ 31 വരെ സാവകാശം ലഭിച്ചെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള വേർപിരിയൽ ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥകൾക്കു പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ എത്രയും വേഗം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ബ്രെക്സിറ്റ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ കാലതാമസവും നീട്ടിവയ്ക്കലും സർക്കാരിന്റെ നയതന്ത്ര പരാജയമാണു കാണിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജെറമി കോർബിൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഒക്ടോബർ 31 വരെ കാലാവധി നീട്ടിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മേയ് 23നു നടക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബ്രിട്ടന് പങ്കെടുക്കേണ്ടിവരും. മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം മാർച്ച് 29നായിരുന്നു ബ്രെക്സിറ്റ് നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനായി തയാറാക്കിയ ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥകൾക്കു ബ്രിട്ടിഷ് പാർലമെന്റ് അനുമതി നൽകാതിരുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ തകിടംമറിയുകയായിരുന്നു.

നിരവധി ഭേദഗതികളോടെ ഉടമ്പടി പലകുറി പാർലമെന്റിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു വന്നെങ്കിലും പാസായില്ല. ഒടുവിൽ ജൂൺ 30 വരെ സാവകാശം തേടിയ ബ്രിട്ടന് ഏപ്രിൽ 12 വരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സമയം അനുവദിച്ചുനൽകി. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂട്ടിപിടിച്ചുപോലും ഉടമ്പടിക്ക് അംഗീകാരം നേടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനായി അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജെറമി കോർബിനുമായി തെരേസ മേ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫലവത്തായില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉടമ്പടിയില്ലാതെ ബ്രെക്സിറ്റ് നടപ്പാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഏകമാർഗം. എന്നാൽ ഇതിനോട് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ലാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും ഫ്രാൻസിന്റെയും ജർമനിയുടെയും പിന്തുണതേടി ഒരിക്കൽക്കൂടി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽനിന്നും സമയം നീട്ടിവാങ്ങുകയായിരുന്നു.

