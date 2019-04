തിരുവനന്തപുരം∙ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും പിടികൂടുന്നതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയുമായി എക്സൈസ്. കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും പിടിക്കേണ്ട ഏജന്‍സിയായ എക്സൈസിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ പൊലീസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതോടെയാണ് നടപടിക്കു കളമൊരുങ്ങിയത്. എക്സൈസ് റേഞ്ചുകളുടെ ചുമതലുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജോലിയില്‍ ഉദാസീന നിലപാടാണു സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജോലിയില്‍ ഉഴപ്പുന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് കൂടുതല്‍ കഞ്ചാവ് പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നതെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

രണ്ടു കിലോഗ്രാമില്‍ കൂടുതല്‍ കഞ്ചാവ് മറ്റു വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പിടികൂടിയാല്‍ കഞ്ചാവിന്റെ ഉറവിടം മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടെത്താനാകാത്ത എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് മെമ്മോ നല്‍കി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണമെന്ന് അഡിഷനൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണര്‍ (എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ്) എ. വിജയന്‍ ഐപിഎസ് ഡപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണര്‍മാര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കി. റിപ്പോര്‍ട്ടിനനുസരിച്ച് തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനാണു തീരുമാനം.

ചില മേഖലകളിലെ എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാര്‍ ജോലിയില്‍ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണു നടപടിയെന്ന് എ. വിജയന്‍ ഐപിഎസ് ‘മനോരമ ഓണ്‍ലൈനോട്’ പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും പിടിക്കേണ്ട നോഡല്‍ ഏജന്‍സി എക്സൈസാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമേ എക്സൈസിനുള്ളൂ. മൂന്നു മാസത്തിനിടെ ഒരു കിലോ കഞ്ചാവുപോലും പിടിക്കാത്ത എക്സൈസ് റേഞ്ചുകളുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഓഫിസിനു പുറത്തിറങ്ങി മയക്കുമരുന്നു മാഫിയകളെ പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മറുവശത്ത് ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള പൊലീസ് അതിനിടയില്‍ കിലോ കണക്കിനു കഞ്ചാവാണ് ഓരോ ജില്ലയിലും പിടിക്കുന്നത്. എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉദാസീന നിലപാട് മാറിയേ തീരൂ - എ. വിജയന്‍ ഐപിഎസ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ 139 എക്സൈസ് റേഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത്. ജീവനക്കാര്‍ 5,200. ഫീല്‍ഡിലുള്ളത് മൂവായിരത്തിലധികം പേര്‍. 56,895 ജീവനക്കാരാണ് പൊലീസിലുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്താകെ 527 പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍. ജീവനക്കാര്‍ കൂടുതലുള്ളതിനാലാണ് പൊലീസ് കൂടുതല്‍ കഞ്ചാവ് പിടിക്കുന്നതെന്ന വാദം ഉന്നത എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തള്ളിക്കളയുന്നു. ജനുവരിയില്‍ 16 കിലോ, ഫെബ്രുവരിയില്‍ 172 കിലോ, മാര്‍ച്ചില്‍ 237 കിലോ കഞ്ചാവുമാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്. പൊലീസ് ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ കഞ്ചാവ് പിടികൂടുന്നതായാണ് എക്സൈസിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍.

English Summary: Excise to take action against those who have failed to find Ganja