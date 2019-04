ആംസ്റ്റർഡാം (നെതർലന്‍ഡ്സ്)∙ യുഎസ് – മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിൽവച്ച് അമ്മയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് നിസഹായയായി കരഞ്ഞ കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയഭേദകചിത്രത്തിന് വേൾഡ് പ്രസ് ഫോട്ടോ പുരസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഗെറ്റി ഫൊട്ടോഗ്രാഫർ ജോൺ മൂർ ഈ ചിത്രമെടുത്തത്. ഹൊൻഡുറാൻ അമ്മ സാന്ദ്ര സാഞ്ചസും മകൾ യനേലയും അനധികൃതമായി യുഎസ് – മെക്സികോ അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ചിത്രമെടുക്കുന്നത്.

വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കലാപത്തിന്റെ നേർചിത്രമാണതെന്നും അത് മനഃശാസ്ത്രപരമാണെന്നും പുരസ്കാര സമിതി പറഞ്ഞു. ഈ ചിത്രം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ അമ്മയേയും മക്കളെയും വേർപിരിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎസിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വലിയ തോതിൽ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. യനേലയും അമ്മയും വേർ‍പിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മറുപടി. എന്തായാലും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു.

ജോൺ മൂർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

റിയോ ഗ്രാൻഡ് താഴ്‌വരയിൽ യുഎസ് ബോർ‍ഡർ പട്രോൾ ഏജന്റ്സിന്റെ ചിത്രം പകർത്തുന്നതിനിടെയാണ് മൂർ ഈ ചിത്രമെടുത്തത്. അഭയാർഥികളായി അതിർത്തി കടക്കാനെത്തിയവരുടെ മുഖത്തും കണ്ണുകളിലും ഭയമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിനിടെ, സാന്ദ്ര സാഞ്ചസും കുട്ടിയും മുന്നോട്ടുനീങ്ങി. അവരെ പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്ന ആ നിമിഷമാണ് എനിക്ക് വിലപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം ലഭിച്ചതെന്നും മൂർ പറയുന്നു.

