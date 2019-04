തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആവേശച്ചൂടേറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട്

കോഴിക്കോട്∙ സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവേശച്ചൂടേറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്നു കോഴിക്കോട്ട് പ്രചാരണത്തിനെത്തും. ശബരിമലയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വവും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രതികരണത്തിനു പുറമെ കേരളത്തിനായി പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയില്‍നിന്നുണ്ടായേക്കും.

വയനാട്ടില്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ േമല്‍ക്കൈ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി ദേശീയതലത്തില്‍ മോദി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ച കോഴിക്കോട്ടെ പ്രസംഗത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാഹുലിന്റെ തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമര്‍ശിച്ചേക്കും. ബിജെപിയുടെ പ്രകടനപത്രികയില്‍ സ്ഥാനംപിടിച്ച ശബരിമല വിഷയം പ്രചാരണത്തിനുപയോഗിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ വിലക്ക് മോദി മുഖവിലക്കെടുക്കുമോയെന്നതാണ് ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്നത്.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണവും ബാലാക്കോട്ടെ തിരിച്ചടിയും വോട്ടഭ്യര്‍ഥിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചെന്നാരോപിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ‌പരാതി നല്‍കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ വീണ്ടുമൊരു ചട്ടലംഘന‌ത്തിനു മോദി മുതിരുമോയെന്നതും പ്രധാനമാണ്. പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ വൈകിട്ട് 5ന് കരിപ്പൂരിെലത്തുന്ന മോദി ആറുമണിയോടെ റോഡുമാര്‍ഗം കടപ്പുറത്തെ വേദിയിലെത്തും. എസ്പിജി സംഘത്തിന്റെ നീരീക്ഷണത്തിലാണു വേദി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയാണു കോഴിക്കോട് നടക്കുന്നത്. മലബാറിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെല്ലാം വേദിയിലുണ്ടാകും. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വടകര മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തകരാണു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുക. രണ്ടാംവരവില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തെ റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കും. അമിത് ഷാ ഉള്‍‌പ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളും വരുംദിവസങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലെത്തും.

English Summary: PM Narendra Modi To Campaign at Kozhikode