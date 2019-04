'പട്ടുപാതയല്ല, ലോകത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന അനാക്കോണ്ട'; ചൈനയ്ക്കെതിരെ പെന്റഗൺ

വാഷിങ്ടൻ∙ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൗരാണിക വ്യാപാരപാതയായ സിൽക്ക് റോഡ് (പട്ടുപാത) പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ചൈനയുടെ ‘വൺ ബെൽറ്റ്, വൺ റോഡ്’ (ഒരു മേഖല, ഒരു പാത) നിക്ഷേപപദ്ധതിയെ വിമർശിച്ച് പെന്റഗൺ. ചൈന നടപ്പാക്കുന്ന പട്ടുപാതാ പദ്ധതി വാണിജ്യത്തില്‍ ഊന്നിയുള്ളതല്ലെന്നും സൈനിക താത്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുളളതാണെന്നും യുഎസ് കോൺഗ്രസിൽ നേവി ഓപ്പറേഷൻസ് ചീഫ് ജോൺ റിച്ചാർഡ്‌സൺ ഹൗസ് ഓഫ് ആംഡ് സർവ്വീസസ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ഒരു സാമ്പത്തിക വാഗ്ദാനത്തിനപ്പുറം ഇര പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടെയുള്ള വായ്പാ പദ്ധതികളുമായി ചാടിവീഴാനുള്ള ചൈനയുടെ മനോഭാവം ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചു ബോധ്യമുണ്ടാകണം. ലോകത്തുടനീളം ചൈന നിര്‍മിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ, റോഡ്-റെയ്ല്‍ പദ്ധതികളുടെ മറവിൽ ചൈനയുടെ നാവിക സേനയെ വളർത്താനാണു ശ്രമം. ഒരു മേഖല, ഒരു പാത പദ്ധതി രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിൽ മേലുളള കടന്നു കയറ്റമാണെന്നും അനാക്കോണ്ട ഇരയെ വിഴുങ്ങുന്നതു പോലെ കരാരിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളെ വിഴുങ്ങുമെന്നും റിച്ചാർഡ്‌സൺ പറഞ്ഞു.

ഷീ ചിൻപിങിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയിൽ അണി ചേരാൻ മറ്റുരാജ്യങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും സമർദ്ദത്തിലാക്കുകയുമാണു ചൈന. കോടാനുകോടി ഡോളർ ലോണാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി രാജ്യങ്ങൾക്കു ചൈനയുടെ വാഗ്ദാനം. ചൈനയുടെ നാവികസേനയെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ വയ്ക്കാൻ നയതന്തരപരവും, സാമൂഹികവും സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഘടകങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ്.

സൈനിക ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ചൈനയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. ‘വൺ ബെൽറ്റ്, വൺ റോഡ്’അതിനുളള ചവിട്ടുപടിയാണ്. സാധ്യമായ എല്ലാ രാജ്യാന്തര സംവിധാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി വിപുലമാക്കാനാണു റഷ്യയും ചൈനയും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഇന്ത്യയും യുഎസും ‘വൺ ബെൽറ്റ്, വൺ റോഡ്’പദ്ധതിയെ അതിശ്കതമായി എതിർത്തിരുന്നു. 2017 മേയ് മാസം നടന്ന ആദ്യ ബിആര്‍ഐ സമ്മേളനത്തില്‍ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത യുഎസ് രണ്ടാം സമ്മേളനമായപ്പോഴേക്കും നിലപാട് മാറ്റി.

ബിആര്‍ഐ സമ്മേളനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുളള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു യുഎസിന്റെ നിലപാട് മാറ്റം. ചൈനീസ് വിപണികൾ അടച്ചിട്ട് ലോക വിപണികൾ കീഴടക്കി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിലാഷങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനുളള ഷീ ചിൻപിങിന്റെ ശ്രമമാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളുടെ മറവിലുളള വൻ നിക്ഷേപങ്ങളെന്നായിരുന്നു യുഎസ് ‘വൺ ബെൽറ്റ്, വൺ റോഡ്’പദ്ധതിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.



ലോകത്തെങ്ങും തുറമുഖങ്ങള്‍ പണിയാനുള്ള ചൈനയുടെ നടപടിക്കു പിന്നില്‍ മികച്ച കപ്പല്‍ നിര്‍മാതാക്കളോ കടല്‍പ്പാതകളുടെ സംരക്ഷകരോ ആവാനുള്ള ആഗ്രഹമല്ലെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷാ താല്‍പ്പര്യങ്ങളാണെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. 'ഏഷ്യ, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേഷ്യ ഈ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചു ബോധവാന്‍മാരാണ്. ചൈന ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണി അവര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തും. ഇത്തരം ഇടപാടുകള്‍ തുടരുന്നതു ചൈനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും,’ പോംപിയോ പറഞ്ഞു.



2013 ൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് പ്രഖ്യാപിച്ച വൺ ബെൽറ്റ്, വൺ റോഡ് പദ്ധതി പൗരാണിക വ്യാപാര പാതയായ പട്ടുപാത (സിൽക്ക് റോഡ്) പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. മധ്യ, പശ്ചിമ, ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും റെയിൽവേയും ഊർജനിലയങ്ങളും അടക്കം അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിലൂന്നിയ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഏകദേശം ഏഷ്യ–യൂറോപ്പ്–ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി ആറായിരത്തിലേറെ കിലോമീറ്റർ വരുന്നതാണു പട്ടുപാത.

പ്രകൃതിവാതക പൈപ്പ് ലൈൻ, എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈൻ, റെയിൽപാത, നിർദിഷ്ട സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി, ചൈനീസ് നിക്ഷേപമുള്ള തുറമുഖങ്ങൾ, പദ്ധതിയിലുള്ളതോ നിർമാണത്തിലുള്ളതോ ആയവ എന്നിവയാണു ചൈനയുടെ ‘ഒരു പാത, ഒരു പ്രദേശം’പദ്ധതിയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മറ്റു ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളുമായും യൂറോപ്പുമായുമായുള്ള വ്യാപാര, സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണു ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ മേഖലയെ ബന്ധിപ്പിച്ചു പുതിയ റോഡുകളും റെയിലുകളും നിർമിക്കും. പുതിയ സമുദ്രപാതകൾക്കും രൂപം നൽകും. പാക്ക് അധീന കാശ്മീരിലൂടെ പണിയുന്ന 3,000 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ചൈന–പാക്കിസ്ഥാന്‍ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയോടാണ് (സിപിഇസി) ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എതിര്‍പ്പ്.

Englsih Sumamry; Through One Belt and Road initiative china is trying to create its own globally decisive naval force:Pentagon