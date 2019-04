ന്യൂഡല്‍ഹി∙ സൈന്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയ അജന്‍ഡകള്‍ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ അതൃപ്തിയും ആശങ്കയും രേഖപ്പെടുത്തി മുന്‍ സേനാമേധാവിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 156 വിരമിച്ച സൈനികര്‍ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനു കത്തു നല്‍കി. ആദ്യഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഇന്നലെയാണ് മുന്‍സൈനികര്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ തങ്ങളുടെ ആശങ്ക അറിയിച്ചത്. സൈനിക യൂണിഫോം, ചിഹ്നങ്ങള്‍, സൈനിക നീക്കങ്ങള്‍ എന്നിവ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ എല്ലാ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നും കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രപതിഭവന്‍ അറിയിച്ചു.

അതിര്‍ത്തികടന്നുള്ള സൈനികനീക്കങ്ങളുടെ പേരില്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നു കത്തില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ 'മോദിജിയുടെ സേന' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെയും കത്തില്‍ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ കരസേനാ മേധാവിമാരായിരുന്ന ജനറല്‍(റിട്ട) എസ്.എഫ്. റോഡ്രിഗസ്, ജനറല്‍(റിട്ട) ശങ്കര്‍ റോയ് ചൗധരി, ജനറല്‍(റിട്ട) ദീപക് കപൂര്‍, മുന്‍ വ്യോമസേനാ മേധാവി എന്‍.സി. സൂരി, നാല് നാവിക സേനാ മേധാവിമാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ കത്തില്‍ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോള്‍ സൈന്യത്തില്‍ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും വിരമിച്ചവര്‍ക്കും വിഷയത്തിലുള്ള അതൃപ്തി സര്‍വസൈന്യാധിപനായ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമമെന്നു കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ 'മോദിജിയുടെ സേന' എന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കത്തില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിലും പ്രചാരണറാലികളിലും നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും സൈനിക യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പോസ്റ്ററുകളില്‍ വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ധമാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൈനികരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉപയോമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈന്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ, രാഷ്ട്രീയവിമുക്ത സ്വഭാവം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മുന്‍സൈനികര്‍ രാഷ്ട്രപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Stop Parties From Using Armed Forces For "Agendas": Veterans To President