2019ൽ ആരാകും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി? നരേന്ദ്ര മോദി തുടരുമോ, രാഹുൽ വരുമോ, അതോ പുതിയ ആരെങ്കിലുമാകുമോ? രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ജനം പരസ്പരം ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത്. രാജ്യത്തെ ആരു നയിക്കുമെന്നതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല, അതിനുശേഷമേ തീരുമാനമാകൂ എന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.

സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാണു രാജ്യത്തുള്ളത്. അധികാരത്തിലേറുകയാണു പ്രഥമപ്രധാനം. പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്നതു രണ്ടാമത്തെ കാര്യവും. പ്രതീക്ഷകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളുമായി മുന്നണികളും നേതാക്കളും ആവേശം വിടാതെ മുൻനിരയിലുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ നോട്ടമിട്ടവരും അവരുടെ സാധ്യതകളും.



നരേന്ദ്ര മോദി



ബിജെപിയുടെ മുഖം. ശക്തനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്നു വിശേഷണം. ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ്. വിമർശനങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കാനുള്ള വാക്ചാതുരി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ സജീവത. 2014ലെ ജനപ്രീതിക്കും തരംഗത്തിനും കാര്യമായ ഇടിവില്ലെന്നു മോദിയും കൂട്ടരും വിലയിരുത്തുന്നു.



ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ബിജെപി ഒറ്റയ്ക്കു കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തുടർന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്നതിൽ സംശയമില്ല– നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെ. 543 സീറ്റുകളുള്ള ലോക്സഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത് 272 സീറ്റ്. ബിജെപി 250, എൻഡിഎ കക്ഷികൾ 100 എന്നിങ്ങനെ സീറ്റ് നേടിയാലും മോദിക്കു ഭീഷണിയില്ല.



ബിജെപി 200ൽ അധികവും എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷികൾ 45 സീറ്റും നേടിയാൽ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസും ടിആർഎസും പിന്തുണച്ചേക്കും. ഇവരുടെ 30 കൂടി ചേർത്താൽ 275. മോദിക്കു വെല്ലുവിളിയില്ല. അതേസമയം, ബിജെപി 180, മറ്റ് എൻഡിഎ കക്ഷികൾ 35 സീറ്റ് നേടുകയും വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ്, ടിആർഎസ്, ബിജെഡി എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കാനും (40), ബിഎസ്പി (25) ഒപ്പം നിൽക്കാനും തയാറായാൽ ചിത്രം മാറും.



മുന്നണി 280 സീറ്റുകൾ നേടിയാലും ബിജെപിക്കു ഭൂരിപക്ഷം കുറവായതിനാൽ മോദിയുടെ അപ്രമാദിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം. പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്തപ്പെടാം. നിതിൻ ഗഡ്കരിക്കാണു അപ്പോൾ സാധ്യത തെളിയുക. ശിവസേന നേരത്തേ തന്നെ ഗഡ്കരിക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. ആർഎസ്എസ് പിടിമുറുക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ മോദിക്കു പകരം ഗഡ്കരി ഉദിച്ചുയരും.



രാഹുൽ ഗാന്ധി



സൗമ്യതയും പക്വതയുമുള്ള നേതാവ്. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരൻ. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നിയോഗം. പ്രായഭേദമന്യേ ഏവർക്കും സ്വീകാര്യൻ. ജനങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ള പ്രകൃതം. സമീപകാല നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയം. രണ്ടുതരം ഇന്ത്യ വേണ്ടെന്ന, സഹിഷ്ണുതയിലൂന്നിയ നിലപാട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ. മിനിമം വേതനം, വനിതാസംവരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ.



നരേന്ദ്ര മോദിയാണു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെന്നു ബിജെപി പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അധ്യക്ഷൻ രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നില്ല. പരസ്യമായി അങ്ങനെയില്ലെങ്കിലും രാഹുൽ തന്നെയാണു യുപിഎയുടെ നേതാവ്. പരമാവധി പാർട്ടികളെയും നേതാക്കളെയും കൂടെ നിർത്താൻ സാധിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നതു വെല്ലുവിളിയാണ്.



കോൺഗ്രസ് 200, യുപിഎ മറ്റുകക്ഷികൾ 75ൽ അധികവും സീറ്റ് നേടിയാൽ രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും. കോൺഗ്രസ് 140ൽ അധികവും യുപിഎ ഘടകകക്ഷികൾ 60 സീറ്റ് നേടുകയും തൃണമൂൽ, ബിഎസ്പി, എസ്പി, ഇടതുപക്ഷം പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ അംഗബലം 285. അപ്പോഴും രാഹുലിനു സാധ്യത. പുറമെനിന്നു പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ രാഹുലിനെ എതിർത്താൽ ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ പകരമെത്താം.



തുടർച്ചയായി രണ്ടുതവണ പ്രധാനമന്ത്രിയായതും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ എന്ന ഖ്യാതിയും മൻമോഹന്റെ സാധ്യതകളാണ്. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കിഴക്കൻ യുപി ചുമതലയേറ്റെടുത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയ പ്രിയങ്ക, മോദിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ തുറുപ്പുചീട്ടാണ്.



മമത ബാനർജി



ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുപിഎയും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താതിരിക്കുകയും ബംഗാളിൽ 2014 ലെ വിജയം തൃണമൂൽ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ മമത ബാനർജിക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. എൻഡിഎയ്ക്കു സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാല പ്രതിപക്ഷത്തിനു കണക്കുകൾ അനുകൂലമാവുകയും വേണം.



ബംഗാളിൽ മുപ്പതിലേറെ സീറ്റുകളുമായി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം മമത തലയുയർത്തിയാൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത വർധിക്കും. കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു, ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ തുടങ്ങിയവർക്കു മമതയുമായി വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പമുള്ളതിനാൽ അവർ പിന്തുണയ്ക്കും. ബിജെപിയെ പുറത്താക്കാൻ ‘ദീദി’യെ മുന്നിൽ നിർത്താൻ കോൺഗ്രസും തയാറായേക്കും.



മായാവതി



2014 ലെ മോദി തരംഗത്തിനിടെ ഒരു സീറ്റു പോലുമില്ലാതെയാണു ബിഎസ്പി കരയണഞ്ഞത്. 20% വോട്ടു നേടിയ പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ ഇളകിയിരുന്നില്ല. എസ്പിയുടെ 22.5 ശതമാനവും ആർഎൽഡിയുടെ 0.86 ശതമാനവും വോട്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ വോട്ട് ശതമാനം, കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തരംഗകാലത്തു ബിജെപി നേടിയതിനൊപ്പം.



ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ കുറുമുന്നണി മായാവതിയുടെ പ്രസക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനുമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അവർക്കു നേട്ടമാകും. എസ്പിയും ബിഎസ്പിയും ചേർന്ന് 80ൽ 55 സീറ്റു നേടുമെന്നാണ് ഒരു പ്രവചനം. രാജ്യത്തെ ആദ്യ ദലിത് പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന സാധ്യത, മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ‘ബഹൻജി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മായാവതിക്കു പിന്നിൽ അണിനിരത്തിയേക്കും.



കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു



ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് ഇതര കക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരിച്ചു കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണമുറപ്പിക്കാനുള്ള ചരടുവലികൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിആർഎസ് നേതാവുമായ കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു (കെസിആർ). ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കിങ് മേക്കർ പദവിയാണു ലക്ഷ്യം. കിങ് ആവുന്നതിലും കെസിആറിനു വിരോധമില്ല.



വിശാല മൂന്നാംമുന്നണി എന്ന സ്വപ്നവുമായി റാവു ചില്ലറ യാത്രയൊന്നുമല്ല നടത്തിയത്. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലല്ല റാവുവിന്റെ കരുത്ത്. പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ‘റാവുഗാരു’വിനു സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വന്തമായി ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ വരികയും മറ്റു കക്ഷികളുടെ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബിജെപിക്കും മടികൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പേരാണ് റാവുവിന്റേത്.



പവറാകാൻ പവാർ



സീറ്റുകളുടെ എണ്ണംകൊണ്ട് ശരദ് പവാറിന്റെ എൻസിപി വലിയൊരു ശക്തിയാവില്ല. പക്ഷേ, ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങൾകൊണ്ടു പ്രബലനാണ് പവാർ. ഒരു വർഷമായി പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന പവാർ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കിടയിൽ പൊതുഘടകമാണ്. ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയും കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി സർക്കാർ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്താൽ, പൊതുസമ്മതനായി എൻസിപിക്കാരുടെ ‘സാഹിബ്’ വന്നേക്കാം.



മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ജെഡിഎസ് നേതാവുമായ എച്ച്.ഡി.ദേവെഗൗഡ, ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെഡിയു നേതാവുമായ നിതീഷ് കുമാർ, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും എഎപി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, എൽജെഡി നേതാവ് ശരദ് യാദവ്, എസ്പി നേതാവ് മുലായം സിങ് യാദവ്, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ രാജ്നാഥ് സിങ്, സുഷമ സ്വരാജ്... ഡൽഹിയുടെ അന്തഃപുരങ്ങളിൽ ഉയർന്നുകേൾക്കുന്ന പേരുകൾ മാത്രമാണിത്. ഇവരെ മറികടന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്നേക്കാം. കണക്കുകൂട്ടലുകളെ തെറ്റിക്കുന്ന മാജിക്കുമാണു ചിലപ്പോഴെല്ലാം ജനാധിപത്യം.



