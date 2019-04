ഞാൻ ലീനയല്ല, അഞ്ജലി; പൂജാരിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നടിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ; ശബ്ദരേഖ

കൊച്ചി∙അധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരിയുടെ ഭീഷണിയിൽ നിന്നു രക്ഷപെടാൻ കൊച്ചിയിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറുടമ ലീന മരിയ പോൾ പലവട്ടം ഒളിച്ചുകളിച്ചതിനു തെളിവ്. മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പര്‍ മാറ്റിയപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പറുകളിലേക്കു വിളിയെത്തി. ഇതോടെ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരിയെന്ന മട്ടിൽ സംസാരിച്ചും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപ്പോഴാണു ക്വട്ടേഷന്‍ സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവയ്‌പ് നടത്തിയത്. പൂജാരിയുടെ ഫോൺകോൾ ശബ്ദരേഖ മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിടുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ ഡിസംബർ അവസാനം വരെ ലീന മരിയ പോളിനെ തേടി രവി പൂജാരിയുടെ വിളികൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 25 കോടി രൂപയെന്ന ആവശ്യം കടുപ്പിച്ചതോടെ ‌ലീന മൊബൈല്‍ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റി. അതോടെ നെയിൽ ആർടിസ്ട്രിയെന്ന പാർലറിലെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്കു ലീനയെ തേടി വിളിയെത്തി.



ലീന മരിയ: സർ അവർ വിദേശത്താണ്, മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരികെയെത്തും



പൂജാരി: വിദേശത്ത് എവിടെ?



ലീന മരിയ: ദുബായിൽ പോയതാണ്



പൂജാരി: ദുബായിൽ?



ലീന മരിയ: അതെ സർ



പൂജാരി: ഒരുകാര്യം ചെയ്യൂ, അവരുടെ ദുബായ് നമ്പര്‍ എനിക്ക് തരൂ



ലീന മരിയ: ദുബായ് നമ്പർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇങ്ങോട്ടു വിളിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ കാര്യം പറയാം



പൂജാരി: ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്, ഗൗരവമുള്ള കേസാണ്



ലീന മരിയ: സർ ഞാൻ മാനേജർ മാത്രമാണ്, നമ്പർ എനിക്കറിയില്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല



ഈ സംസാരിച്ചത് ലീന മരിയ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭീഷണിയിൽ നിന്നൊഴിയാൻ മാനേജര്‍ എന്ന വ്യാജേന സംസാരിച്ചതാണ്. ലീന സ്ഥലത്തില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും വിടാൻ തയ്യാറില്ലായിരുന്നു പൂജാരി.



പൂജാരി: മാനേജർ ആണോ? എന്താണ് പേര്?



ലീന മരിയ: അഞ്ജലി



പൂജാരി: മുഴുവൻ പേര്?



ലീന മരിയ: അഞ്ജലി മേത്ത



പൂജാരി: മേത്ത? അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിയാണോ?



ലീന മരിയ: സർ എന്റെ അച്ഛൻ ഗുജറാത്തിയും അമ്മ ബോംബെക്കാരിയുമാണ്



പൂജാരി: ബോംബെയിൽ എവിടെ



ലീന മരിയ: ഖാറിൽ



ഫോണിൽ റെക്കോർഡർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ താൻ നേരിട്ടു സംസാരിച്ച ആദ്യ വിളികൾ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ലീന മരിയ പോളിന്റെ മൊഴി. മാത്രവുമല്ല വിളിക്കുന്നത് രവി പൂജാരി തന്നെയാണെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ അന്ന് മറ്റ് തെളിവൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡിസംബർ 15ന്റെ ആക്രമണം.

വെടിയുതിർത്തവർ മടങ്ങുമ്പോൾ പൂജാരിയുടെ പേരെഴുതിയ തുണ്ടുകടലാസ് അക്രമികൾ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് പ്രധാന സൂചനയായത്. വെടിവച്ചവരെ കൂടാതെ കൊച്ചിയിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയ പ്രധാനിയും അടക്കം മൂന്നുപേരാണ് സംഭവം നടന്നു നാലുമാസം എത്താറാകുമ്പോൾ അറസ്റ്റിലായത്.

