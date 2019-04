ശബരിമലയിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും അപകടകരമായ കളികളിക്കുന്നു: മോദി

തേനി (തമിഴ്നാട്)∙ ശബരിമലയിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും മുസ്‍ലിം ലീഗും അപകടകരമായ കളികളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അവർ നമ്മുടെ സംസ്കാരം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ബിജെപി ഒരിക്കലും അതിന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനിയിൽ പ്രചാരണയോഗത്തിനിടെ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നമ്മുട സൈനികർ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തേയും വ്യോമാക്രമണത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തവരെ, സേനയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ, ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ദേശീയ സുരക്ഷയിലേക്ക് ഇവ കടന്നുവരുമ്പോൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും സാധ്യമല്ല. ഇന്ത്യ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഭീകരവാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഞങ്ങൾ തയാറാകില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുതരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. ദേശീയ സുരക്ഷയിലും രാഷ്ട്രീയം കണ്ടെത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സേനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണവരെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

1984ലെ സിഖ് കലാപബാധിതർക്ക് ന്യായം ആര് നടപ്പാക്കും, അവരുടെ കാലത്ത് നടന്ന ദലിത് വിരുദ്ധ കലാപബാധിതർക്ക് ആരാണ് ന്യായം നടപ്പിലാക്കുക. ഒരു കുടുംബത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ കൈവിട്ട എംജിആറിനോടും കരുണാനിധിയോടും ആരാണ് ന്യായം നടപ്പാക്കുക. കോൺഗ്രസിന്റെ അധികാരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിലെ ഇരകളോട് ആര് ന്യായം നടപ്പാക്കും – മോദി ചോദിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാനനിധി വഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനു കർഷകർക്കു വർഷം തോറും 4000 കോടിയിലധികം രൂപ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

