സുല്‍ത്താന്‍പുർ ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുസ്‌ലിം വോട്ടര്‍മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി മനേകാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടിസ്. സുൽത്താൻപൂരിലെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ടാണു നോട്ടിസ് അയച്ചത്. കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് റിപ്പോർട്ടും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്‌ലിംകളുടെ വോട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് തന്റെ ജയമെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും പരിഗണിക്കാന്‍ തനിക്കു ബാധ്യതയുണ്ടാവില്ല എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ മനേകാ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ വൈറലാകുകയും ചെയ്തു.

വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോർട്ടു തേടിയത്. എന്നാൽ തന്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മനേകാ ഗാന്ധി പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു. മുസ്‌ലിംകളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ബിജെപിയുടെ ന്യൂനപക്ഷസെല്ലിന്റെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മനേകാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

‘ഞാന്‍ ഇതിനകം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിച്ചതാണ്. ഇനി നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സ്‌നേഹവും കൊണ്ടാണ് ജയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുസ്‌ലിംകളുടെ വോട്ടില്ലാതെയാണ് ജയമെങ്കിലോ? അത് നല്ലതാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കു എനിക്കു വോട്ടു ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് എന്റെ ജയമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും പരിഗണിക്കാന്‍ ബാധ്യതയുണ്ടാവില്ല’– മനേക പറഞ്ഞു.

സുല്‍ത്താന്‍പുരിലെ മുസ്‌ലിംകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന തൂരബ്ഖനി മേഖലയില്‍ നടന്ന പ്രചാരണത്തിന്റ മൂന്നു മിനിട്ടു നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ മനേകയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തു വന്നു.

