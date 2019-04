‘പരാജയപ്പെട്ട’ ഇസ്രയേൽ മിസൈൽ വാങ്ങാൻ നീക്കം; മന്ത്രാലയത്തിന് അതൃപ്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇസ്രയേലിലെ സർക്കാർ പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ റഫാലിൽനിന്ന് ‘പരാജയപ്പെട്ട’ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. 240 സ്പൈക് ആന്റി ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകളും (എടിജിഎം) 12 ലോഞ്ചേഴ്സുമാണു സേന വാങ്ങുന്നതെന്നു ‘ദ് വീക്ക്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നേരത്തേ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടതാണു സ്പൈക് മിസൈലുകൾ. ഇതേ മിസൈൽ സേന വാങ്ങാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നതിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ചിലർ‌ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. യഥാർഥത്തിൽ എണ്ണായിരത്തിലേറെ സ്പൈക് മിസൈലുകൾ വാങ്ങാനായിരുന്നു കരാർ. എന്നാൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മിസൈലിനു സാധിക്കാത്തതിനാൽ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു.



രണ്ടു വർഷത്തെ നിരന്തര ചർച്ചകൾക്കും കൂടിയാലോചനകൾക്കും ശേഷം, കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബന്യാമിൻ നെതന്യാഹു ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതിനു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഇടപാട് റദ്ദാക്കി. കൈവശമുള്ള ആയുധങ്ങളിൽ 60 ശതമാനം കുറവുണ്ടെന്നതു പരിഹരിക്കാനായി നാലാം തലമുറ ആന്റി ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങാൻ 2006ൽ ആണ് സേന ആലോചന തുടങ്ങിയത്.



മിലൻ–2ടി, കൊങ്കൂർസ് മിസൈൽ എന്നിവയ്ക്കു പകരമാകാൻ രാത്രിയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന സ്പൈക് മിസൈലുകൾക്കു സാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു നിഗമനം. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അവസാനിപ്പിച്ച കരാറിനെ മറികടന്ന് ‘അടിയന്തര കരസ്ഥമാക്കൽ’ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സേന ഇപ്പോൾ സ്പൈക് മിസൈൽ വാങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നതെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് സൈനിക ഉപമേധാവികൾക്ക് 500 കോടി രൂപ വരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അധികാരം 2018 നവംബറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു. ഇടപാടുകൾക്കു അനുമതി നൽകുന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത സമിതിയായ ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ കൗൺസിലിന്റെ അനുവാദം ഇത്തരം വാങ്ങലുകൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. സേനാ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വിസമ്മതിച്ചു.



