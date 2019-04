പനജി∙ ഗോവയിലെ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുളള പ്രമോദ് സാവന്ത് സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കാന്‍ മഹാരാഷ്ട്രവാദി ഗോമന്തക് പാര്‍ട്ടി (എംജിപി) തീരുമാനിച്ചു. എപ്രിൽ 23 നു നടക്കുന്ന മപുസ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോൺഗ്രസിനാണു തങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകുന്നതെന്ന് എംജിപി അധ്യക്ഷൻ ദീപക് ധവാലിക്കർ പറഞ്ഞു.. ‘പ്രമോദ് സാവന്ത് സര്‍ക്കാറിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഗവര്‍ണര്‍ മൃദുല സിന്‍ഹയ്ക്ക് ഉടന്‍ കത്തയക്കും’ ധവാലിക്കർ പറഞ്ഞു.



എംജിപിയെ വിഘടിപ്പിച്ചതിനും മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് സുദിന്‍ ധവാലിക്കറിനെ സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നു കാരണമില്ലാതെ പുറത്താക്കിയതിനും ബിജെപിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും’- ദീപക് ധവാലിക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രമോദ് സാവന്ത് സർക്കാരിൽ ഉപമുഖ്യന്ത്രിയായ എംജിപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് സുദിൻ ധവാലിക്കറിനെ പുറത്താക്കിയും രണ്ട് എംജിപി എംഎൽമാരെ ബിജെപിയിൽ ലയിപ്പിച്ചുമാണു സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താനുളള കോൺഗ്രസിന്റെ തന്ത്രത്തെ ബിജെപി പ്രതിരോധിച്ചത്.

എംജിപിയുടെ ഒരംഗം പിന്തുണ പിൻവലിച്ചാൽ നിലവിൽ പ്രമോദ് സാവന്ത് സർക്കാരിനു ഭീഷണിയില്ലെങ്കിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനിയും നടക്കാനിരിക്കെ എംജിപി പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ചതു ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടിയാവുമെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. 40 അംഗ ഗോവൻ നിയമസഭയിൽ നാല് സീറ്റുകളിലേയ്ക്കുളള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനിയും നടക്കാനിരിക്കെ എംജിപിയുടെ നിലപാടിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്.



എംജിപിയിലെ ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങളാണു പിളർപ്പിലേക്കും ലയനത്തിലേക്കും വഴിവച്ചത്. എംഎൽഎമാരായ മനോഹർ അജ്ഗോൻകർ, ദീപക് പവസ്‌കർ എന്നിവരാണു മാർച്ച് 27 നു പാതിരാ നാടകങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രവാദി ഗോമന്തക് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും മൂന്നാമത്തെ എംഎൽഎയുമായ സുധീൻ ധവാലിക്കർ എംജിപിക്കൊപ്പം നിന്നു.

ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ ധാവലിക്കർ ഗതാഗതവും പൊതുമരാമത്തുമായിരുന്ന കൈകാര്യം ചെയ്‌തിരുന്നത്. പാർട്ടിയിലെ പിളർപ്പിനു ശേഷം ധവാലിക്കറിനെ കാബിനറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.



മാർച്ചിൽ സുധീൻ ധാവലിക്കറിനെ മറികടന്ന് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ലാലു മംമ്‍ലതാർ എംജിപിയുടെ പാർലമെന്ററി കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുളള അവകാശം തനിക്കാണെന്നു കാട്ടി സ്പീക്കർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കത്തയച്ചിരുന്നു.

പാർട്ടിയിൽ പിളർപ്പു ഉണ്ടാകുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ ലാലു മംമ്‍ലതാറിനെ എംജിപി അധ്യക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുളള പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതകാര്യ സമിതി പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പുറത്താക്കിയതിനു ഒരാഴ്ച തികയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപാണു പാർട്ടി എംഎൽഎമാരെ ബിജെപിയിൽ ലയിപ്പിച്ചുളള നിർണായക നീക്കം.

പാർട്ടി പിളർത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഖ്യത്തിൽനിന്നു പിൻമാറി കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നു സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ധാവലിക്കർ പറഞ്ഞതിനു മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം പാർട്ടി പിളർത്തി ബിജെപി ധാവലിക്കറിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു.

എംജിപി പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കുന്നതോടെ ഗോവന്‍ നിയമസഭയില്‍ ബിജെപി സഖ്യകക്ഷി എംഎല്‍എമാരുടെ എണ്ണം 20 ആയി ചുരുങ്ങും. എംജിപി എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചതോടെ 14 എംഎൽഎമാരായി ബിജെപിക്ക്. ഗോവ ഫോര്‍വേഡ് പാര്‍ട്ടിയിലെ മൂന്ന് എംഎൽഎമാരുടെയും മൂന്ന് സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയും ബിജെപിക്കുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസിനും സംസ്ഥാനത്ത് 14 എംഎല്‍എമാരുണ്ട്.

