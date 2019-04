ന്യുയോർക്ക്∙ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനു യുഎസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവ്. കാലിഫോർണിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ദീപക് ദേശ്‌പാണ്ഡെയെയാണ് യുഎസ് ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി കാര്‍ലോസ് മെന്‍ഡോസ ശിക്ഷിച്ചത്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ അശ്ലീല ചിത്രത്തിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം അഭിനയിപ്പിക്കുകയും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തതതിനു 30 വർഷം കഠിന തടവിനും കോടതി വിധിച്ചു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പെൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ദീപക് നഗ്നചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു തരാൻ പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ചു. പിന്നീടു താൻ നിർമ്മിക്കുന്ന അശ്ലീല ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിക്കുകയും വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് സെപ്‌തംബർ 2017 ലും ഏപ്രിൽ 2018 ലും സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലേക്കു പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.



2018 ലാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. അറസ്റ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് സുഹൃത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഇയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തെങ്കിലും പൊലീസ് ഈ പദ്ധതി അതിസമർത്ഥമായി പൊളിച്ചു.

English Summary; Minor Rape, Indian Origin Man Jailed For Life In US