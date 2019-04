ഇടപെട്ട്‌ ഹൈക്കമാൻഡ്; തരൂരിന്റെ പ്രചാരണം വിലയിരുത്താൻ എഐസിസി നിരീക്ഷകൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ യുഡിഎഫ് പ്രചാരണം വിലയിരുത്താൻ നിരീക്ഷകനെ നിയോഗിച്ചു. നാനാ പട്ടോളിനെയാണ് എഐസിസിനിരീക്ഷകനായി അയച്ചത്. നാഗ്പൂരിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് നാനാ.

അതേസമയം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന്‍റെ പ്രചാരണത്തില്‍ പൂര്‍ണതൃപ്തിയില്ലെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. പ്രചാരണത്തിന്‍റെ പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ശശി തരൂര്‍ പരാതി നല്‍കിയെന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റാണ്. അത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ശശി തരൂരിന്റെ പ്രചാരണത്തില്‍ നേതാക്കൾ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന വാർത്തയോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി.

തരൂരിനു വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന പ്രചാരണത്തിനു പിന്നിൽ ബിജെപിയാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. തരൂർ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ജയിക്കില്ല. തരൂർ തന്നെ ജയിക്കും. താൻ തിരുവനന്തപുരത്തു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. മോദിയും അമിത് ഷായും നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ മതസൗഹാർദം തകർക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പ്രചാരണത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നു ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് അടക്കമുള്ളവര്‍ ദിവസവും കാര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും നേതാക്കള്‍ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റാണന്നും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു കാര്യമായ പിന്തുണയില്ലെന്ന ശശി തരൂരിന്റ പരാതിയെത്തുടർന്നു പ്രചാരണത്തിന്റ മേല്‍നോട്ടം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഏറ്റെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നു പുറമെ ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴും പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ മെല്ലപ്പോക്ക് സമീപനം ഗൗരവത്തോടെയാണ് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ കാണുന്നത്.

