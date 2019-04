ശബരിമല: സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരും: രാജ്നാഥ് സിങ്

കൊല്ലം‌‌/കോട്ടയം∙ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് . മുത്തലാഖ് വിഷയത്തിൽ ഇരുമുന്നണികളും എന്തു നിലപാടാണു സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നു അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി കെ.വി. സാബുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണാർഥം നടന്ന റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാജ്നാഥ് സിങ്.

കേരളം നേരിട്ട പ്രളയം സർക്കാരിന്റെ കുഴപ്പം മൂലമുണ്ടായ മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തമെന്നാണു ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദിയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്മാക്കണം. പ്രളയദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തിനൊപ്പം നിന്നു. എന്നാൽ പ്രളയം നേരിടുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്താണു ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.

എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നുവെന്നു രാജ്നാഥ് സിങ് കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ബിജെപി ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. അഴിമതി സംബന്ധിച്ചു ചർച്ച വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആവശ്യം. പാർലമെന്റിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ കണ്ണിറുക്കൽ നാടകമാണു രാഹുൽ ഗാന്ധി കളിക്കുന്നത്.

നെഹ്റുവിന്റെ കാലം മുതൽ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് വാഗ്ദാനം. കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അഴിമതിയും ഇല്ലാതാകും. കോട്ടയത്തു പി.സി. തോമസിന്റെ പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: Rajnath Singh Against Congress And Cpm on Sabarimala Issue