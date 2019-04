മോദി യുഎസിലും ചൈനയിലും റഷ്യയിലും പോയി, വാരാണസിയിലോ?: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

സിൽച്ചാർ (അസം)∙ ഭരണഘടനാ ശിൽപിയായ ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കറുടെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ ബിജെപിയെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. ഭരണഘടനയെ എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിലർക്ക് അറിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ പ്രിയങ്ക, ഭരണഘടനയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. അസമിലെ സിൽച്ചാറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

മഹാപുരുഷനായ ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ജിയുടെ ജന്മവാർഷിക ദിനമാണ് ഇന്ന്. ഭരണഘടനയ്ക്കു രൂപം നൽകിയതിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കാൻ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും കടമയുണ്ട്. ഇന്നു പക്ഷേ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഭരണഘടനയ്ക്ക് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതിനെ തകർക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നു – പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും മതങ്ങൾക്കും യാതൊരു സ്ഥാനവും നൽകാത്ത പാർട്ടിയാണ് ബിജെപിയെന്ന് പ്രിയങ്ക കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭരണഘടനയ്ക്കും അവർ യാതൊരു ബഹുമാനവും നൽകുന്നില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലോകവ്യാപകമായി ഒരുപാടു സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലും സ്വന്തം മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക കുറ്റപ്പെടുത്തി. മോദിക്കെതിരെ ഐക്യ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായി വാരാണസിയിൽ പ്രിയങ്ക മൽസരിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകവെയാണ്, സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ മോദി സമയം കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന വിമർശനമെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റു പോലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് വാരാണസിയിലെ ജനങ്ങൾ തന്നോടു പറഞ്ഞതായി പ്രിയങ്ക റാലിയിൽ തുറന്നടിച്ചു.

‘അദ്ദേഹം (നരേന്ദ്ര മോദി) യുഎസിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തു. അവിടെയുള്ളവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ചൈനയിൽ പോയി അവിടുള്ളവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്തു. റഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും പോയി അവിടുള്ളവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ പോയി ഡ്രം കൊട്ടി ആഘോഷിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനിൽ പോയി ബിരിയാണി കഴിച്ച് ആഘോഷിച്ചു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലെ കാര്യമോ? വാരാണസിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കു പോലും കടന്നു ചെല്ലാനോ എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥയെന്ന് അന്വേഷിക്കാനോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഒരിക്കൽപ്പോലും അദ്ദേഹം തയാറായില്ല – പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

English Summary: Priyanka Gandhi said she was told by people in Varanasi that Modi did not spend even five minutes with anyone there in the last five years.