13 സീറ്റിൽ 177 പേരെ മൽസരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ?: വിശദീകരണവുമായി അമരീന്ദർ

ജലന്ധർ∙ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂർത്തിയായ പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ സീറ്റു നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ അതൃപ്തി തുടരവെ രൂക്ഷപ്രതികരണവുമായി മുതിർന്ന നേതാവും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അമരീന്ദർ സിങ്. സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ എല്ലാ സീറ്റുമോഹികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ‌ സാധ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പഞ്ചാബിൽ ആകെ 13 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത്. മൽസരിക്കാൻ താൽപര്യമറിയിച്ച 177 പേരെയും ഇവിടങ്ങളിൽ മല്‍സരിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിജയസാധ്യതയെന്ന മാനദണ്ഡം മാത്രം പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് എല്ലാ സീറ്റിലും സ്ഥാനാർഥികളെ നിശ്ചയിച്ചത്. യുവത്വവും പരിചയസമ്പത്തും സമ്മേളിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആംആദ്മി പാർട്ടി വിട്ടുവന്ന ചന്ദൻ ഗെയർവാളിനെ കോൺഗ്രസിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമരീന്ദർ സിങ്.

സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിഘടിച്ചുനിൽക്കുന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ്, 13 സീറ്റിൽ 177 പേരെ സ്ഥാനാർഥികളാക്കാനാകില്ലെന്ന് അമരീന്ദർ സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സീറ്റു നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്ഥാനാർഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലെ പരിമിതികൾ മനസിലാക്കി സീറ്റു ലഭിക്കാതെ പോയ എല്ലാ നേതാക്കളും പാർട്ടിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി അമരീന്ദർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Can't Accommodate All Ticket Aspirants, Says Amarinder Singh Amid Rumours of Rift in Congress