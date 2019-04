വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ അവിശ്വാസം ആവർത്തിച്ച് പ്രതിപക്ഷം; വീണ്ടും കോടതിയിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വോട്ടെടുപ്പിന് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ രൂക്ഷമായി എതിർത്തും അന്‍പതു ശതമാനം വിവിപാറ്റ് രസീതുകള്‍ എണ്ണണമെന്ന ആവശ്യത്തിലുറച്ചും രാജ്യത്തെ 21 പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികൾ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹര്‍ജിയിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി അംഗീകരിക്കാത്തതിനെതിരെ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി നല്‍കാൻ ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന 21 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു. വിവിപാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണാന്‍ വേണ്ട സമയത്തെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടി നേതാവും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും, ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സുപ്രീംകോടതിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് എഎപിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും പ്രതികരിച്ചു.

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് വിവിധ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ നടത്തിയത്. ബാലറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് എത്രയും വേഗം തിരികെ പോകണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജർമനി, ഹോളണ്ട് മുതലായ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽപ്പോലും ഇപ്പോഴും ബാലറ്റ് പേപ്പറാണ് വോട്ടെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ വേണ്ടവിധം ഇതു പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നു.

50 ശതമാനം വിവിപാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ച സുപ്രീംകോടതി, 35 ശതമാനം വിവിപാറ്റുകൾ എണ്ണണമെന്നാണ് വിധിച്ചിരുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച 30 ശതമാനത്തിനൊപ്പം അഞ്ചു ശതമാനം കൂടി കൂട്ടിയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ, ഇതു പോരെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയ സുതാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ 50 ശതമാനം വിവിപാറ്റ് രസീതുകളും എണ്ണണമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ നിലപാട്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പു പൂർത്തിയായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻ ക്രമക്കേടു നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് 21 പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ സമ്മേളിച്ചത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ തുടങ്ങി 21 പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ കപിൽ സിബൽ, മനു അഭിഷേക് സിങ്‌വി തുടങ്ങിയവരാണ് കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യോഗത്തിനെത്തിയത്. 2014ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടിന്റെ 70 ശതമാനത്തിനും അവകാശികളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഐക്യ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ആവശ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ പരിഗണിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടി നടക്കുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ വൻ ക്രമക്കേടു നടന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവിടെ ആയിരത്തിലധികം പോളിങ് ബൂത്തുകൾ പൂർണമായും പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ബിജെപിയുടെ ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം കൂടി ഉന്നയിച്ചാണ് 50 ശതമാനം വിവിപാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാനുള്ള തീരുമാനം.

∙ സുപ്രീംകോടതി വിധി

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും 5 പോളിങ് ബൂത്തിലെ വീതം വിവിപാറ്റ് രസീതുകൾ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വോട്ടുകളുമായി ഒത്തുനോക്കണമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്. ഏതൊക്കെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടും രസീതുമായി ഒത്തുനോക്കണമെന്നതു നറുക്കിട്ടു തീരുമാനിക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. അഞ്ച് വിവിപാറ്റ് യന്ത്രങ്ങളിലെ രസീതുകൾ ഒത്തുനോക്കുന്നതു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ പര്യാപ്തമാണെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി.

ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും 50% വിവിപാറ്റ് യന്ത്രങ്ങളിലെ രസീതുകൾ ഒത്തുനോക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരായ 21 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വിവിപാറ്റ് യന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള രസീതുകളും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വോട്ടുകളുമായി ഒത്തുനോക്കാനാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത്. അത് 50 ശതമാനമാക്കി വർധിപ്പിച്ചാൽ വോട്ടെണ്ണൽ 6 ദിവസം വരെ നീളുമെന്നു കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കോടതിയുത്തരവ് അതേപടി നടപ്പാക്കുമെന്നും ഒരു ബൂത്തിലെ രസീതുകൾ എന്നത് 5 ബൂത്തിലേത് എന്നാക്കി വർധിപ്പിക്കുന്നത് വോട്ടെണ്ണലിനു കാര്യമായ കാലതാമസമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.



English Summary: Opposition parties to approach Supreme Court again to demand verification of 50% votes by paper trails.