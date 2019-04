ഇതു നിങ്ങൾ എന്നാണു കേൾക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല; നൊമ്പരമായി ബാബു പോളിന്റെ ഓഡിയോ

കോട്ടയം∙ ബൈബിൾ നിഘണ്ടു മുതൽ സ്വന്തം ചരമക്കുറിപ്പുവരെ തയാറാക്കിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു മൺമറഞ്ഞ ഡി.ബാബു പോൾ. ആയുസ്സ് കണക്കുകൂട്ടി അദ്ദേഹം മരണത്തിന് ഒരുങ്ങി. മരണത്തിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തു വന്നു. മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളാണ് ഓഡിയോ പുറത്തു വിട്ടത്.

'ഈ വാർധ്യക്യത്തിലും തന്നെ ഉപയോഗിച്ച ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ നരയ്ക്കുവോളം ചുമക്കുമെന്നു പറഞ്ഞവനാണ് അവൻ. വാർധ്യക്യത്തിലും ഫലം കായ്ക്കുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയ ദൈവത്തിനു സ്ത്രോത്രം. ഇത് നിങ്ങൾ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നതെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ദൈവം മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്’– ബാബു പോൾ ഓ‍ഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: In Memory of Dr Babu Paul, an audio clip with final message is released