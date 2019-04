തുലാഭാരത്തിനിടെ ത്രാസ് പൊട്ടി; ശശി തരൂരിന് തലയ്ക്കും കാലിനും പരുക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ തുലാഭാരം നടത്തുന്നതിനിടെ ത്രാസ് പൊട്ടി താഴെവീണ് തിരുവനന്തപുരം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ശശി തരൂരിനു പരുക്ക്. ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിലിൽ തുലാഭാരം നടത്തുന്നതിനിടെ ത്രാസ് പൊട്ടി തലയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.

തലയ്ക്കും കാലിനും പരുക്കേറ്റ തരൂരിനെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തരൂരിന്റെ തലയിൽ ഇരുവശത്തുമായി 6 സ്റ്റിച്ചുണ്ട്. തുടർന്ന് ഇവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ന്യൂറോ വിഭാഗത്തിൽ തുടർ പരിശോധനകള്‍ നടത്തും. ഇന്നു രാവിലെയാണ് തുലാഭാര വഴിപാടിനായി തരൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്.

English Summary: UDF candidate Shashi Tharoor gets injured and admitted in hospital