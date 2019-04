റഫാൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആക്രമണത്തില്‍ മേൽക്കൈ ലഭിച്ചേനെ: വ്യോമസേന മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന റഫാൽ പോർവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി 27 നു സംഭവിച്ചതു പോലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ അതിവേഗം നേരിടാമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യോമസേന മേധാവി എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ ബി.എസ്. ധനോവ. ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിനു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഫെബ്രുവരി 27 ന് പാക്ക് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ബി.എസ്. ധനോവയുടെ പരാമർശം.



പാക്ക് നീക്കത്തെ വ്യോമസേനയ്ക്ക് വിജയകരമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചത് മിഗ് 21 ബൈസൺ, മിറാഷ് 2000 എന്നി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആധുനികവത്കരിച്ചതിനാലാണ്. എന്നാൽ റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി മാറുമായിരുന്നു. വലിയ രീതിയിൽ മേൽക്കൈ ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിക്കുമായിരുന്നു. റഫാലിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസ് അടക്കമുളള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യോമസേന മേധാവിയുടെ പരമാർശം എന്നതു ശ്രദ്ധേയമായി.

റഫാൽ പോർവിമാനം എത്തുന്നതോടെ വ്യോമസേനയുടെ ശക്തി പതിമടങ്ങ് വർധിക്കും. രാജ്യാന്തര നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു സമീപം പോലും പാക്ക് വ്യോമസേനാ പോർവിമാനങ്ങൾ വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടാൻ ഏറ്റവും മികച്ച പോർവിമാനം റഫാലാണ്. എയർ ടു എയർ ആക്രമണത്തിനു ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് റഫാൽ പോര്‍വിമാനമെന്നും ധനോവ പറഞ്ഞു.

150 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ശത്രുക്കളുടെ പോര്‍വിമാനങ്ങളെ വരെ മെറ്റിയോർ എയർ ടു എയർ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചു നേരിടാൻ കഴിയും. റഫാൽ വരുന്നതോടെ ഇന്ത്യ, ഏഷ്യയിലെ തന്നെ മികച്ച വ്യോമസേനയാകും. ചൈന–പാക്കിസ്ഥാൻ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ വേണ്ട മിക്ക ആയുധങ്ങളും റഫാലിൽ നിന്നു പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.



1965 ൽ ഇന്ത്യ– പാക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചുവെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ അവകാശവാദത്തെയും ധനോവ പരിഹസിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി, പകുതിയോളം രാജ്യം അവർക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടു. തകർത്ത ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയല്ല വിജയം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്നും ധനോവ പറഞ്ഞു. 1965 ലെ യുദ്ധത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദം പച്ചക്കളളവും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമാണെന്ന പാക്ക് ചരിത്രകാരൻ അക്‌ബർ എസ്. സെയ്ദിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വൻ വിവാദമായിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 27 ന് അതിർത്തി ലംഘിച്ചെത്തിയ പാക്ക് വിമാനങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നേരിട്ടത് തന്ത്രപരമായാണ്. കേവലം 90 സെക്കൻഡ് ഡോഗ്ഫൈറ്റിൽ തന്നെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ എഫ്–16 പോർവിമാനം തകർത്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ പാക്ക് വിമാനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചുപോയി. ആകാശത്തു രണ്ടു പോര്‍വിമാനങ്ങൾ നേരിട്ടു നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെ ‘ഡോഗ്ഫൈറ്റ്’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഇത് സംഭവിച്ചത് 1913ൽ മെക്സിക്കോയിലാണ്.

