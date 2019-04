75 ലക്ഷം തരിക; അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുക: സ്ഥാനാർഥി

ഭോപ്പാൽ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി തനിക്കു 75 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ബാലാഘട്ട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി. എസ്‌പി മുൻ എംഎൽഎ കൂടിയായ കിഷോര്‍ സാമ്രേത് ആണ് വിചിത്ര ആവശ്യവുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്. പണം തരാത്ത പക്ഷം തന്റെ വൃക്ക വില്‍ക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും സാമ്രേത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്കു ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് പരമാവധി ചെലവാക്കാനുള്ള തുകയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്കു പ്രചാരണത്തിനായി ഇത്രയും പണം ഇല്ല.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ 75 ലക്ഷം രൂപയോ അല്ലെങ്കില്‍ ബാങ്ക് വായ്പയോ ശരിയാക്കി തരണം. അല്ലാത്തപക്ഷം തന്റെ വൃക്ക വില്‍ക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം– സാമ്രേത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികള്‍ എല്ലാവരും അഴിമതിക്കാരാണെന്ന ആരോപണവും കിഷോർ സാമ്രേത് ഉയർത്തി.

English Summary: Give me Rs 75 lakh or allow me to sell kidney: Balaghat candidate