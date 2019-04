കടക്കെണി, ആത്മഹത്യ; അവഗണനയില്‍ നീറി വോട്ടിനൊരുങ്ങി ഇടുക്കി

പ്രളയമുണ്ടാക്കിയ മുറിവുകളില്‍ പച്ചപ്പിന്റെ ചായംതേച്ച് ഇടുക്കിയെന്ന മിടുക്കി കരകയറി വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഹൈറേഞ്ച് കയറുമ്പോള്‍ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള മലനിരകളില്‍ കാണാം ഇടുക്കിയുടെ ഉണങ്ങിവരുന്ന മുറിവുകള്‍. പ്രളയത്തിലും അതുകഴിഞ്ഞുള്ള വേനലിലും ഒരുപോലെ മുറിവേറ്റ ഒരു ജനതയുണ്ട് ഇടുക്കിയില്‍ - കര്‍ഷകര്‍. ജനുവരിക്കുശേഷം ഇടുക്കിയില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് 13 കര്‍ഷകരാണ്. വിശ്വസിച്ചു വോട്ടു കുത്തുന്നവരാല്‍ നിരന്തരം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ നീറുന്ന വേദനയോടെയാണ് ഇക്കുറിയും ഇടുക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വരവേല്‍ക്കുന്നത്. വിത്തെറിഞ്ഞ മണ്ണില്‍ വീണൊടുങ്ങേണ്ടിവരുന്ന കര്‍ഷകന്റെ ദുര്‍വിധി തന്നെയാവും തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിധി നിര്‍ണയിക്കുക. പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച ഇടുക്കിയുടെ മണ്ണിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യാത്ര.

പ്രളയജലം തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ ചെറുതോണി ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന്റെ പരിസരം സജീവമാണ്. ചെറുതോണി അണക്കെട്ട് 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം തുറന്നപ്പോള്‍ ജലം കുതിച്ചൊഴുകി കടന്നുപോയ ചെറുതോണിയുടെ ഇരുകരകള്‍ക്കും വലിയ മാറ്റമില്ല. പെരിയാര്‍ കടന്നു കയറി സമ്മാനിച്ച ചുവന്ന പാടുകളുമായി ഇരുകരകളും നില്‍ക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാന്‍ കരുത്തുള്ളവരാണ് ഇടുക്കിയിലെ ജനത. എന്നാല്‍ പലരുടെയും മനോധൈര്യം ചോര്‍ത്തുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്‍ഷിക കടം പെരുകിയത്. ബാങ്കുകള്‍ പിടിമുറുക്കിയതോടെ അവര്‍ക്ക് അത്മഹത്യയില്‍ അഭയംതേടേണ്ടിവന്നു.

ചെറുതോണിയില്‍നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ വാഴത്തോപ്പ് പള്ളിയുടെ മുകള്‍ ഭാഗത്താണ് കര്‍ഷകനായിരുന്ന ജോണി നെല്ലിപുഴയുടെ വീട്. വാഴയും കപ്പയുമായിരുന്നു പ്രധാന കൃഷി. മൂന്നു പെണ്‍കുട്ടികളും ഒരു മകനും ഭാര്യയുമടങ്ങുന്ന കുടുംബം. കടം പെരുകിയപ്പോള്‍ ഫെബ്രുവരി 3ന് ജോണി വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു. വീടിനു മുന്നില്‍ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി ജോണിയുടെ ഭാര്യ മേരി. 'അടുക്കള പണിയാന്‍ എംഎല്‍എ 1 ലക്ഷം രൂപ തന്നു. മകന്‍ അജോ ബികോമിനു പഠിക്കുന്നു. മൂന്നു സെമസ്റ്ററിന്റെ പണവും എംഎല്‍എ അടച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല' - മേരി പറയുന്നു. പട്ടയമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവര്‍ ദുരിതത്തിലാണ്.

ജോണിയുടെ ഭാര്യ മേരി

'ജോണി നല്ല കര്‍ഷകനായിരുന്നു' - സുഹൃത്ത് വര്‍ഗീസ് പറയുന്നു. 30 വര്‍ഷത്തിനു മുകളിലായി വര്‍ഗീസും ജോണിയുമെല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് താമസമാക്കിയിട്ട്. വര്‍ഗീസിനു പട്ടയമുണ്ട്. പ്രളയത്തില്‍ 40 സെന്റ് ഭൂമിയിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയി ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതായി. പണം കടം വാങ്ങി ചെങ്കുത്തായ ഭൂമി വര്‍ഗീസ് വീണ്ടും കൃഷിക്കായി ഒരുക്കുന്നു. ആദ്യം നാശമുണ്ടാക്കിയത് പ്രളയമാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്‌നം വെള്ളമാണ്. വെള്ളമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഒരു വിളയും ലഭിക്കുന്നില്ല. 1,000 ലീറ്റര്‍ വെള്ളം 300 രൂപ കൊടുത്തു വാങ്ങി മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാനായി നിര്‍മിച്ച ടാങ്കില്‍ നിറയ്ക്കുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ വിലയാണ് വെള്ളത്തിന്.

മരിച്ച ജോണി നെല്ലിപ്പുഴ

പ്രളയത്തിനുശേഷം കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യം കൂടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍പോലും കാട്ടുപന്നികള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നു. 'എല്ലാ കര്‍ഷകര്‍ക്കും മുള്ളുവേലി കെട്ടി വിളകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷിയില്ല'- കര്‍ഷകനായ ദേവസ്യാച്ഛന്‍ പറയുന്നു. പന്നി ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ കൊല്ലരുതെന്നാണ് നിയമം, രാത്രി കാട്ടുപന്നിയെത്തി വിള നശിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഈ നിയമമൊക്കെ എങ്ങനെ പാലിക്കാനാണെന്നു കര്‍ഷകര്‍ ചോദിക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കണം. വിളകള്‍ നശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാര തുക വേഗത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കണം. കൃഷി ഭവനുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കണം – കര്‍ഷകര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കനത്ത ചൂടിൽ കുരുമുളക് ചെടി കരിഞ്ഞുണങ്ങി നിൽക്കുന്നു

'മുരിക്കാശേരി കൃഷിഭവനു മുന്നില്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കുരുമുളകു തൈകള്‍ കരിഞ്ഞു. എന്താ സാറേ തൈകള്‍ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തതെന്നു ചോദിച്ചു. മുകളിലെ വീട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് കുടിക്കാന്‍ വെള്ളം തരുന്നത്, അപ്പോള്‍ തൈയ്ക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളമൊഴിക്കുമെന്നായിരുന്നു കൃഷി ഭവനിലെ ജീവനക്കാരന്റെ മറുപടി. കൊടും വേനലില്‍ തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിയെപ്പറ്റി എന്തു പറയാനാണ്' - വര്‍ഗീസ് ചോദിക്കുന്നു. കൊക്കോ, ജാതി കൃഷികളെയാണ് കര്‍ഷകര്‍ പ്രധാനമായും ഇപ്പോള്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത്. പച്ചകൊക്കോയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപ. ഇരുന്നൂറുരൂപ കിട്ടിയിരുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു. വേനല്‍ കടുത്തതോടെ കൊക്കോയുടെ കായകളെല്ലാം വാടിത്തുടങ്ങി.

ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകന്‍

തൊട്ടടുത്ത മംഗലം കവലയില്‍ നാലഞ്ചുപേര്‍ നില്‍ക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ചര്‍ച്ച. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച ജോയിസ് ജോര്‍ജ് 50,542 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇത്തവണയും രണ്ടുപേരും മത്സരിക്കുന്നു. മൂവാറ്റുപുഴ, കോതമംഗലം, ദേവികുളം, ഉടുമ്പന്‍ചോല, തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി, പീരുമേട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് ഇടുക്കി ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലം. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂവാറ്റുപുഴ, കോതമംഗലം, തൊടുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസിനു കൂടുതല്‍ വോട്ടുകള്‍ കിട്ടി. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അഞ്ചു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍ എല്‍ഡിഎഫ് നേടി. മൊത്തം ജനസംഖ്യ 11,08,974 (2011ലെ സെന്‍സസ്). ജില്ലയില്‍ പ്രധാന കൃഷിക്കാരെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കില്‍ 85,723 പേര്‍. പ്രധാന കൃഷി തൊഴിലാളികള്‍ 1,12,391. അപ്രധാന കൃഷിക്കാര്‍ 15,194. അപ്രധാന കൃഷിത്തൊഴിലാളികള്‍ 33,307.

രാഷ്ട്രീക്കാരുടെ ഇടപെടലുകളാണ് മംഗലത്തെ പ്രധാന ചര്‍ച്ച. ജോയ്‌സിനെയും ഡീനിനെയും അനുകൂലിച്ചും എതിര്‍ത്തും ചര്‍ച്ച മുറുകുന്നു. ഏതു പാര്‍ട്ടി വന്നാലും കര്‍ഷകരെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചര്‍ച്ചയിലെ പൊതു അഭിപ്രായം. നാട്ടുകാരനായ രത്‌നാകരന്‍ കാടുമൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടി. ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി 20 വര്‍ഷം മുന്‍പ് കെട്ടിയ പമ്പിങ് സ്റ്റേഷനാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ പൈപ്പ് ഭൂമിക്കടിയിലും റോഡിലുമുണ്ട്. വെള്ളം മാത്രം ഇല്ല. പ്രളയശേഷം കിണറുകളിലും വെള്ളമില്ല.

പച്ചപ്പണിഞ്ഞ് ഇടുക്കി

ഉപ്പുതോടിലെ വീട്ടിനു മുന്നില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലാണ് ജോയ്. തൊട്ടുമുന്നിലെ മല അടര്‍ന്നു വീണപ്പോള്‍ ജോയിയുടെ വീട്ടിനു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വീട് ഒലിച്ചുപോയി. നാലുപേര്‍ മരിച്ചു. ഒരാളുടെ ശരീരം കണ്ടെടുക്കാനായില്ല. മലയുടെ മുകള്‍ ഭാഗം മുതല്‍ താഴ്‌വാരംവരെ കൃഷിയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രളയം ഏക്കറുകണക്കിനു കൃഷി ഭൂമി കവര്‍ന്നെടുത്തു. ഇപ്പോള്‍ ജാതിക്കൃഷി മാത്രമാണ് ചെറിയ രീതിയില്‍ ഉള്ളതെന്നു ജോയി പറയുന്നു. വില്ലേജില്‍നിന്ന് 30,000 രൂപ കിട്ടി. ഉണ്ടായതു ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ്. സ്വന്തം രീതിയില്‍ പണം കണ്ടെത്തിയാലേ ജീവിതം തിരികെപിടിക്കാന്‍ കഴിയൂ.

പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ജോയിയുടെ പറമ്പ്. റബർ അടക്കമുള്ള കൃഷികൾ ഇവിടെ നശിച്ചു.

തോപ്രാംകുടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ രാജമുടിയില്‍വച്ചാണ് കര്‍ഷകനായ ബെന്നിയെ കണ്ടത്. 4 ഏക്കര്‍ ഭൂമിയുണ്ട് ബെന്നിക്ക്. കൊക്കോയും ജാതിയും ഏലവും കുരുമുളകുമെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അടുത്തുള്ള തോട്ടില്‍നിന്ന് വെള്ളം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്താല്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ബെന്നിയുടെ പക്ഷം. പക്ഷേ പണം വേണം. 'ഏലത്തിനു മാത്രം വിലയുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാത്തിനും വില കുറഞ്ഞു' - ബെന്നി പറയുന്നു. ഏലത്തിനു വിലയുണ്ടെങ്കിലും കൃഷി ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്. പരിപാലനത്തിനു കൂടുതല്‍ ജോലിക്കാര്‍ വേണം. ഹൈറേഞ്ചിലെ മിക്ക തോട്ടങ്ങളിലും കനത്ത വേനലില്‍ ഏല ചെടികള്‍ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങി.

ജാതി കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ നിലയിൽ

തോപ്രാംകുടി കര്‍ഷക മേഖലയാണ്. കനകകുന്ന് ജംഗ്ഷനില്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണയോഗം നടക്കുന്നു. ഒരുവരി കടയുടെ മുന്നില്‍ കര്‍ഷകരായ ജോര്‍ജുകുട്ടിയും ജെയിംസും ജോസ് വര്‍ക്കിയും. ഈ ഭാഗത്തു മിക്ക കര്‍ഷകര്‍ക്കും പട്ടയമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്തവര്‍ക്ക് ജപ്തി നോട്ടിസുകള്‍ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടെന്നു ജോസ് വര്‍ക്കി പറയുന്നു. 'തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുന്‍പ് മൊറട്ടോറിയം നീട്ടുന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടായെങ്കില്‍ ഈ പ്രശ്‌നമൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ അതു ചെയ്തില്ല' - ജോസ് വര്‍ക്കി ചോദിക്കുന്നു.

കര്‍ഷകര്‍ എടുത്ത എല്ലാ വായ്പകളിലുമുള്ള ജപ്തി നടപടികള്‍ക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം 2019 ഡിസംബര്‍ 31വരെ നീട്ടാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ വിശദീകരണം തേടി മടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തെങ്ങുകളില്‍ നീരു കുടിക്കാനെത്തുന്ന വെള്ളീച്ചകള്‍ ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നമാണ്. വെള്ളമില്ലാത്തതിനാല്‍ കുരുമുളക് കൊടികള്‍ കരിഞ്ഞുണങ്ങി. കൃഷിഭവനുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മോശമാണെന്ന് ഈ മേഖലയിലുള്ളവര്‍ പറയുന്നു. സ്വന്തക്കാര്‍ക്ക് മാത്രം വേഗത്തില്‍ ഫണ്ടുകള്‍ ലഭിക്കുന്നു. വായ്പാതട്ടിപ്പ് വ്യാപകമാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

വെള്ളം കിട്ടാതെ വാടിനിൽക്കുന്ന കാപ്പി, കുരുമുളക് ചെടികൾ

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന 6,000 രൂപ പദ്ധതി കേരളത്തിനു യോജിച്ചതല്ലെന്നു കൃഷിക്കാര്‍ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു. ' കേരളത്തിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 6,000 രൂപ ഘട്ടങ്ങളായി ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വിളകള്‍ക്ക് മികച്ച വില സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പാക്കിയാലേ കര്‍ഷകനു ഗുണമുണ്ടാകൂ' - കര്‍ഷകനായി ബെന്നി പറയുന്നു. കനകകുന്നില്‍ വിഎഫ്പിസികെയുടെ(വെജിറ്റബിള്‍ ആന്റ് ഫ്രൂട്ട് പ്രമോഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍) സ്വാശ്രയ കര്‍ഷക സമിതിയുടെ ഓഫിസില്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനായി രണ്ടു കര്‍ഷകര്‍ നില്‍ക്കുന്നു. ചൊവ്വയും വെള്ളിയുമാണ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള വിളകള്‍ നഷ്മായതിനാല്‍ ഈ മേഖലയിലെ കര്‍ഷകര്‍ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. വെള്ളമില്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. കുരുമുളകിന് കിലോയ്ക്ക് 750 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോള്‍ 320 എത്തി. ഗ്രാമ്പുവിന്റെ വില കിലോയ്ക്ക് 720ല്‍ നിന്ന് 550ല്‍ എത്തി. ഏലത്തിനു വിലയുണ്ട്. പക്ഷേ ചീഞ്ഞുപോകുന്നത് കര്‍ഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു.

സന്തോഷിന്റെ അമ്മ

ചെറുതോണിയില്‍നിന്ന് 22 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ മേരിഗിരി - പെരുന്തൊട്ടി റോഡിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കര്‍ഷകനായ സന്തോഷിന്റെ വീട്. വിശ്രമമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന കര്‍ഷകനായിരുന്നു സന്തോഷെന്ന് അയല്‍വാസികള്‍ പറയുന്നു. മരിക്കുന്നതിനു ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പു വീടിനോടു ചേര്‍ന്നു സന്തോഷ് ഊന്നിവച്ച കപ്പ തണ്ടുകള്‍ വാടി നില്‍ക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം പോലും ഒഴിച്ചിടാതെ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നയാളായിരുന്നു സന്തോഷ്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേര്‍ന്ന് ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്തായിരുന്നു കൃഷി. 4,500 വാഴകള്‍ ഓഖി ദുരന്തമുണ്ടായ സമയത്ത് കാറ്റടിച്ച് നശിച്ചു. 6 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് പണം കടമെടുത്തായിരുന്നു കൃഷി. പണം തിരികെ അടയ്ക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. വീട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. സന്തോഷിന്റെ ഭാര്യയും മകനും ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലാണിപ്പോള്‍. എംഎല്‍എ നല്‍കിയ 1 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തി. മറ്റു സഹായമൊന്നും ആരില്‍നിന്നും ലഭിച്ചില്ല. കൃഷി നാശത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക അപര്യാപ്തമാണെന്നു സന്തോഷിന്റെ സുഹൃത്തുകള്‍ പറയുന്നു. 4,500 വാഴ നശിച്ചപ്പോള്‍ സന്തോഷിനു കിട്ടിയത് 2,000 രൂപയാണ്.

സന്തോഷിന്റെ വീട്

'നിങ്ങളറിയുന്ന നിങ്ങളെ അറിയുന്ന..' അടിമാലി ജംഗ്ഷനില്‍ പ്രചാരണ വാഹനത്തില്‍നിന്നുള്ള അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ്. കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് മേല്‍കൈ. കര്‍ഷകരോടുള്ള അവഗണന തുടര്‍ന്നാല്‍ ഇടുക്കിയില്‍ പട്ടിണി മരണത്തിനുപോലും സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Idukki after flood and before election