സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ശക്തം: ജെറ്റ് എയർവെയ്സ് സർവീസുകൾ നിർത്തുന്നു

മുംബൈ∙ അടിയന്തരമായി ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ജെറ്റ് എയർവെയ്സ് സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നു. മുംബൈയില്‍ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമെടുത്തതായാണു സൂചന. നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന 1500 കോടി ജെറ്റ് എയർവേയ്സിനു നൽകാൻ ബാങ്കുകളും വായ്പാ സ്ഥാപനങ്ങളും തയാറല്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, സർവീസുകൾ നിർത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിട്ടില്ല.

അതിനിടെ, ജെറ്റ് എയർവെയ്സിന്റെ ഷെയർ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് മുൻ ചെയർമാൻ നരേഷ് ഗോയൽ പിന്മാറി. ലേലത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറാന്‍ ഗോയൽ തയാറായില്ലെങ്കിൽ എത്തിഹാദ് അടക്കമുള്ളർ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയതിനെ തുടർന്ന് ജെറ്റ് എയർവെയ്സിൽ തൊഴിലാളി സമരം അടക്കമുള്ളവ നടന്നിരുന്നു. മൂന്നുമാസമായി ശമ്പളം മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് പൈലറ്റുമാരും എൻജിനീയർമാരും പണിമുടക്കിയത്.

ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതശ്രേണിയിലായിരുന്നു 123 വിമാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ജെറ്റ് എയർവെയ്സ്. 8000 കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിലായതിനെ തുടർന്ന് ജെറ്റ് എയർവെയ്സ് ഏഴു വിമാനങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് ചുരുക്കിയിരുന്നു. കോടികൾ കടബാധ്യതയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതോടെ ചെയർമാൻ നരേഷ് ഗോയലും ഭാര്യ അനിതയും കമ്പനിയിൽനിന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

