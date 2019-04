പ്രണയം തകർന്ന് പകയായി, പെൺകുട്ടികളെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കത്തിക്കാൻ ശ്രമം; പിടിയിൽ

കൊച്ചി∙ പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കു നേരെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. പാലക്കാട് തച്ചമ്പാറ പൂവത്തിങ്കൽ മനു(24) ആണ് പിടിയിലായത്. സംഭവ ശേഷം അബുദാബിയിലേക്കു കടന്ന ഇയാളെ സമ്മർദം ചെലുത്തി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു. വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച പെൺകുട്ടിക്കും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്കും നേരെ കഴിഞ്ഞ മാസം 14–ാം തിയതിയാണ് ഇയാൾ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചത്.

ഊട്ടി സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയും കൂട്ടുകാരിയും സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ മനു വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് പെട്രോളൊഴിച്ചത്. ഭയന്നു വിറച്ച പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂട്ടർ മറിച്ചിട്ട് എതിർവശത്തേക്ക് ഓടി. പെൺകുട്ടികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ പദ്ധതി പാളി. കൊച്ചിയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം മാളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

പ്രതി കേരളത്തിലെത്തിയത് ആരും അറിയാതെ



അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മനു കേരളത്തിലെത്തിയത് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും അറിയിക്കാതെയായിരുന്നു. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്കു ടിക്കറ്റിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ഇവിടെ നിന്നു കോയമ്പത്തൂരിലെത്തി ബൈക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്തു കൊച്ചിയിൽ എത്തി. ചിറ്റൂർ റോഡിലെ ഹോട്ടലിൽ റൂമെടുത്ത് പെണ്‍കുട്ടിയെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പാലക്കാട്ടുവച്ച് കുപ്പിയിൽ പെട്രോൾ വാങ്ങി കരുതി. പദ്ധതി നടപ്പാക്കി യാതൊരു തെളിവും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ രക്ഷപെടുന്നതിനായിരുന്നു യുവാവിന്റെ രഹസ്യനീക്കങ്ങൾ എന്നാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്.

സംഭവം നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം പെണ്‍കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനു യുവാവ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പെണ്‍കുട്ടിയെ കിട്ടാതിരുന്നതിനാൽ പദ്ധതി വിജയിച്ചില്ല. തുടർന്നു പെണ്‍കുട്ടി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി പിന്തുടർന്നു. വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന വഴിക്കാണു പനമ്പള്ളി നഗറിൽ ആൾത്തിരക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു വച്ചു പെണ്‍കുട്ടിക്കു നേരെ പെട്രോളൊഴിച്ചത്. പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സ്ഥലത്തു നിന്നു തന്ത്രപരമായി രക്ഷപ്പെടൽ. ഹോട്ടൽ മുറിയിലെത്തി അന്നു കൂടി അവിടെ തങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം കോയമ്പത്തൂരിലെത്തി ബൈക്ക് തിരികെ നൽകി ബെംഗളൂരുവിലെത്തി, അവിടെ നിന്നാണ് ദുബായിലേക്ക് പോയത്.

യുവാവിനെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകാതെ യുവതിയും



സംഭവം നടന്ന അന്ന് രാവിലെ താമസസ്ഥലത്തു വച്ച് ഏതാനും യുവാക്കളുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായതായി യുവതി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവരുടെ വിവരങ്ങളും കൈമാറി. മനുവായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇയാളാണ് അക്രമിയെന്നു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷമാണ് പൊലീസ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്.

വിദേശത്തുളള മനുവിനെതിരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 200 പേരെയാണ് പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌തത്. 1200 പേരുടെ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു, 100 ഓളം സിസിടിവികൾ പരിശോധന വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിവരങ്ങളാണ് പ്രതിയിലേക്കെത്താൻ സഹായിച്ചതെന്ന് എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എസ്. സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.



അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചു വിടാനും ശ്രമം



ആക്രമണം നടത്തി രക്ഷപെടുമ്പോൾ പ്രതികൾ ഒന്നിൽ അധികം ആളുകളുണ്ടെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനും പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു ശ്രമമുണ്ടായതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. ‘ഡോണ്ട് പ്ലേ വിത്ത് അസ്’ എന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ജോലി സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള പ്രിന്ററിൽ പ്രിന്റു ചെയ്തത് പ്രതി സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണം ഏതെങ്കിലും ഗുണ്ടാ സംഘം നടത്തിയതാണ് എന്നു വരുത്താനായിരുന്നു ശ്രമം. എന്നാൽ പൊലീസിന്റെ പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണം അതിനെ മറികടക്കുകയായിരുന്നു.

വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതോടെ ഭീഷണി, പകപോക്കൽ



പതിനഞ്ചാം വയസിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയം ബന്ധുക്കൾക്കും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാം അറിവുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയതോടെ മറ്റു ബന്ധങ്ങളിലേക്കു യുവതി മാറിയെന്നാണു യുവാവ് സംശയിച്ചത്. മറ്റു ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു പിൻതിരിയണമെന്നും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നും യുവാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പെൺകുട്ടി അതിനു തയാറായില്ല.

ഇതേ ആവശ്യവുമായി യുവാവ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് നാട്ടിലെത്തുകയും യുവതിയെ നേരിൽ കണ്ടു സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ യുവതി വിവാഹത്തിനു തയാറായിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സമ്മതിപ്പിക്കാനും അല്ലാത്ത പക്ഷം പകതീർക്കാനും യുവാവ് പദ്ധതിയിട്ടതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിരവധി ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ തന്നെ പൊലീസിന് എല്ലാ നമ്പരുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതായും വന്നു.



ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ പണം അയച്ചു നൽകി കമ്മിഷണർ



പ്രതിയിലേക്കു എത്തിയെങ്കിലും ഇയാളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഏറെ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു പൊലീസിന്. ആദ്യം കുറ്റം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയ രേഖകളും മറ്റും കാണിച്ചപ്പോൾ വധശ്രമം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രതിക്ക്. എന്നാൽ നാട്ടിൽ വരാൻ ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ തനിക്കു പണമില്ലെന്നു പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു.

പണം പൊലീസ് അയച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും നാട്ടിലെത്താൻ യുവാവ് തയാറായില്ല. നേരത്തെ രണ്ടു തവണ ടിക്കറ്റെടുത്ത പ്രതി അവസാന നിമിഷം യാത്ര റദ്ദാക്കി. ഇതോടെ പൊലീസ് അബുദാബി പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടി. ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്നും സമ്മർദമുണ്ടായി, ജോലി പോകുക കൂടി ചെയ്തതോടെ നാട്ടിൽ വരാതെ വഴിയില്ലെന്നായി പ്രതിക്ക്.



ഇതിനിടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഇയാൾ കയറാൻ തയാറെടുക്കുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അബുദാബിയിൽ തുടരാനാകാത്ത സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തതോടെയാണ് ഇന്നു രാവിലെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രതി എത്തിയത്. അന്വേഷണം ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നതിനാൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.



കൊച്ചി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ‍ഡോ. ഹിമേന്ദ്രനാഥ്, തൃക്കാക്കര എസിപി സ്റ്റുവർട് കീലർ, സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് എസിപി എസ്.ടി. സുരേഷ് കുമാർ, എറണാകുളം സൗത്ത് സിഐ അഭിലാഷ്, എസ്ഐമാരായ സന്തോഷ്, എൻ.എസ്. റോയ്, വിനോജ്, ഷാഡൊ എസ്ഐ ജോസഫ് സാജൻ, എഎസ്ഐമാരായ വിനായകൻ, സുരേഷ്, മധുസൂധനൻ, ജോസി, അനിൽ, എസ്‍‍സിപിഒമാരായ അനിൽകുമാർ, സുരേഷ്, ഹരി, ദിനിൽ, അനിൽ, സുനിൽ, സൈബർ സെൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ പ്രമോദ്, ഡെൽഫിൻ, മാത്യു, രതീഷ് തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary: Man who splashed petrol on girls and fled abroad nabbed