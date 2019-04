പുരാതന ദേവാലയമായ നോത്രദാം കത്തീഡ്രലിൽ വൻതീപിടിത്തം

പാരിസ്∙ ഫ്രാൻസിലെ പുരാതന ദേവാലയമായ നോത്രദാം കത്തീഡ്രലിൽ വൻതീപിടിത്തം. തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നാണ് തീ ഉയരുന്നത്. പള്ളിയിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീപിടിത്തമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കത്തീഡ്രലിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നു ഉയർന്ന തീ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഗോപുരത്തിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തെ തുടർന്നു പ്രദേശത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഒഴിപ്പിച്ചു. കത്തീഡ്രലിലേക്കുള്ള വഴികള്‍ പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തീപിടിത്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോൺ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനിരുന്ന ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടി മാറ്റിവച്ചു.

English Summary: Spire Of Historic Notre-Dame Cathedral In Paris Collapses After Huge Fire