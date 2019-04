കമ്യൂണിസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അക്രമങ്ങളുണ്ട്: നിർമല സീതാരാമൻ

കണ്ണൂർ ∙ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നിരന്തരം അക്രമങ്ങളുണ്ടാവുന്നുവെന്നു ബിജെപി നേതാവ് നിർമല സീതാരാമൻ. എൻഡിഎ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൺവൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ. രാജ്യത്തെ എഴുന്നൂറിലേറെ ജില്ലകളിൽ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഏക ജില്ല കണ്ണൂരാണ്. ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായി അക്രമവും കൂടെക്കൊണ്ടുനടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് കണ്ണൂർ എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം.

ഇതര ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാം അക്രമത്തിനു വിധേയരാവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ മുന്നിൽ അധ്യാപകനെ വെട്ടിക്കൊന്നവരാണു കണ്ണൂരിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. ഒരേയൊരാളാണ് ആ സംഭവത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അയാളെത്തന്നെ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അതേ സ്കൂളിന്റെ പിടിഎ പ്രസിഡന്റാക്കുകയാണ് സിപിഎം ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രീയ വിരോധം ഏതറ്റംവരെ പോകാമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം.



കപടതയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ മുഖമുദ്ര. വികസനത്തെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിക്കും എന്നാൽ അധികാരത്തിലുള്ള ഒരിടത്തും വികസനം കൊണ്ടുവരികയുമില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലുമെല്ലാം ഇതു കണ്ടതാണ്. രാജ്യത്തിനു പുറത്തു വെനസ്വേലയിലും ക്യൂബയിലുമെല്ലാം ഇതുതന്നെ സ്ഥിതി. ക്യൂബയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾപോലും ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരമെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചാലേ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ കാണാൻ കഴിയൂ – നിർമല പരിഹസിച്ചു.

ബിജെപിയെ തോൽപിക്കാൻ മതേതര മുന്നണിയുണ്ടാക്കിയെന്ന് കോൺഗ്രസുമായി കൈകോർത്ത് കേരളത്തിനു പുറത്തു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടതുപക്ഷം രാഹുൽഗാന്ധി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നതും ഇതേ ഇരട്ടത്താപ്പുകൊണ്ടാണ്.

ദലിതർക്കും കീഴ്‌ജാതിക്കാർക്കും ഒപ്പമെന്നു പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രീതി. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളെ നോക്കിയാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും. സ്ത്രീകളുടെ പദവി, മുത്തലാഖ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം സിപിഎമ്മിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണാമെന്നുമെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.



ബിജെപി സംസ്ഥാന സെൽ കോഓർഡിനേറ്റർ കെ.രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി സി.കെ.പത്മനാഭൻ, ബിജെപി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.കെ.വിനോദ് കുമാർ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനിയമ്മ രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

