നോട്ട് നിരോധനം, ജിഎസ്ടി: 2 വർഷത്തിൽ 50 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടം: റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ നോട്ട് നിരോധനത്തിനു പിന്നാലെ 2 വർഷം കൊണ്ട് 50 ലക്ഷം പേർക്കു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ അസിം പ്രേംജി സർവകലാശാലയിലെ ദി സെന്റർ ഫോർ സസ്റ്റെയ്നബിൾ എംപ്ലോയ്മെന്റാണ് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. തൊഴിലില്ലായ്മ വർധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 2016 നവംബറിനുശേഷമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 500, 1000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയത് 2016 നവംബർ 8ന് ആയിരുന്നു.

നോട്ട് നിരോധനമാണ് തൊഴിൽ കുറയാൻ കാരണമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വസ്തുതകളൊന്നും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തൊഴിൽ കുറഞ്ഞതെന്ന കണക്കുകൾ ‘സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിങ് ഇന്ത്യ 2019’ എന്ന പേരിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ സർവകലാശാല ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടം വളരെ ഉയർന്ന തോതിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നോട്ട് നിരോധനം തൊഴിൽ കുറയാൻ കാരണമായോ ഇല്ലയോ എന്നതിനേക്കാൾ ആ നീക്കം ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയെന്നും ഉടൻതന്നെ നയപരമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

2011ന് മുൻപ് തൊഴിലില്ലായ്മ വളരെയധികം വർധിച്ചിരുന്നു. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും യുവാക്കളും തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് പിന്നെയും തൊഴിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവർക്ക് വലിയ തോതിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും കുറഞ്ഞു. നോട്ട് നിരോധനവും ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കലും അസംഘടിത മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്.

2017–18 വർഷത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 45 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഈ വർഷമാദ്യം ചോർന്നിരുന്നു. 2017 ജൂലൈ – 2018 ജൂൺ കാലയളവിൽ ദി നാഷനൽ സാംപിൾ സർവേ ഓഫിസിന്റെ പീരിയോഡിക് ലേബർ ഫോഴ്സ് സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ 6.1% ആണ് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ നിരക്ക്. 1972 – 73 കാലത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.

എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടില്ല. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഈ വിവരം ചോർത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതേസമയം, റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞത്. കണക്കുകളുടെ കൃത്യതയും ഉറപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.

English Summary: 50 Lakh Lost Jobs Over 2 Years, Trend Began Just After Notes Ban: Report