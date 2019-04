യുപിയില്‍ ചിലത് പോയേക്കാം, പകരം പുതിയ 60 സീറ്റ് പിടിക്കും: അമിത് ഷാ

കൊച്ചി∙ അഭിപ്രായ സര്‍വേകള്‍ പാളുമെന്നും ബിജെപി ഭൂരിപക്ഷം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും പാര്‍ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ. യുപിയില്‍ ചില സീറ്റുകള്‍ പോയേക്കാം. മറ്റിടങ്ങളില്‍നിന്നു നഷ്ടം പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിക്കാത്ത ഇടങ്ങളില്‍ ഇക്കുറി 60 സീറ്റ് പിടിക്കും. കേരളത്തില്‍ അഞ്ചുസീറ്റ് ഉറപ്പാണ്. അത് ഏതെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയില്ലെന്നും അമിത് ഷാ മനോരമ ന്യൂസിനു നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ശബരിമല തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിഷയമല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിശ്വാസികള്‍ നേരിട്ട അതിക്രമങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉന്നയിക്കും. അതു തടയാനാകില്ല. ശബരിമലയുടെ പേരുപറഞ്ഞ് വോട്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മാത്രമാണു വിലക്ക്. എല്ലാ സുപ്രീംകോടതി വിധികളും നടപ്പാക്കുമോയെന്ന് അമിത് ഷാ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. പള്ളികളില്‍ ഉച്ചഭാഷിണി പാടില്ലെന്ന വിധി നടപ്പാക്കാന്‍ വെല്ലുവിളിച്ചു. വോട്ടുബാങ്ക് തകരുമെന്നു പേടിച്ചാണ് ഇടതുസര്‍ക്ക‍ാര്‍ ഇരട്ടനിലപാടെടുക്കുന്നത്.

വയനാടിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ 'പാക്കിസ്ഥാന്‍' പരാമര്‍ശത്തില്‍ മാപ്പുപറയില്ല. ബിജെപിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ജനങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചതാണെന്നും അമിത് ഷാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു മറുപടി നല്‍കി. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ജനങ്ങള്‍ 44 സീറ്റിലൊതുക്കി. അതു മറക്കരുത്. ബിജെപിയുടേത് ഉന്മൂലന ശൈലി ആണെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം.

