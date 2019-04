പാട്ടുപാടി ചിരിനിറച്ച് പി.ജെ.ജോസഫ്; കേട്ട് താളമിട്ട്, അഭിനന്ദിച്ച് രാഹുല്‍: വിഡിയോ

കൽപ്പറ്റ∙ നാടൻപാട്ടിന്‍റെ ഈണത്തിൽ ലളിതസുന്ദരഗാനം. പാടുന്നത് പി.ജെ.ജോസഫ്. രംഗം വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണവേദി.



''രാഹുല്‍ വരുന്നുണ്ടേ, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വരുന്നുണ്ടേ..

നമ്മുടെ സാരഥി വീരനാം നായകൻ വയനാട്ടിൽ എത്തീട്ടുണ്ടേ...''

സാധാരണക്കാരായ രണ്ട് വനിതകൾ എഴുതിയത് എന്ന ആമുഖത്തോടെ തുടക്കം. പിജെ ജോസഫിന്‍റെ തൊട്ടടുത്തു തന്നെ നിന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി അർത്ഥം മനസിലാക്കിയോ അല്ലാതെയോ തലകുലുക്കി ഇടയ്ക്ക് താളമിട്ടു.

തൊട്ടുപ്പുറം നിന്ന കെസി വേണുഗോപാലിനെ നോക്കി ഇടയ്ക്ക് ചിരിച്ചു. വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മുല്ലപ്പള്ളിയുമുൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ മുഖത്തും നിറചിരി. രാഹുലിന്‍റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ തടിച്ചു കൂടിയവരെല്ലാം കയ്യടിച്ച് താളമിട്ടു. പാട്ട് അവസാനിച്ചപ്പോൾ പിജെക്ക് കൈ കൊടുത്ത് ചിരിച്ച് രാഹുലിന്‍റെ അഭിനന്ദനം.

English Summary: Election Campaign of Congress President Rahul Gandhi in Wayanad