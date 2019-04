കണ്ടെത്തിയത് 1.5 കോടി രൂപ; ആണ്ടിപ്പട്ടിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും മാറ്റിയേക്കും

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കേ ആണ്ടിപട്ടി മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ടി.ടി.വി.ദിനകരന്റെ അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റ കഴക(എഎംഎംകെ)യുടെ ഓഫിസിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് രാവിലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച 1.48 കോടി രൂപ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വാർഡും വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണവും രേഖപ്പെടുത്തിയ 94 പാക്കറ്റ് കാശാണ് ഇവിടെനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

കൂടാതെ, എഎംഎംകെയ്ക്ക് വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റും ഇവിടെനിന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർമാർ ഒരാൾക്ക് 300 രൂപ വീതം നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയിട്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു കോടി രൂപ വിതരണത്തിനായി എത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഓഫിസ് ജീവനക്കാരൻ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്ന് പണം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വെല്ലൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: 1.5 Crores Seized In Tamil Nadu Ahead Of Bypoll, Election May be cancelled