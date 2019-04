തന്നെ കളളനെന്നു വിളിച്ച രാഹുൽ അപമാനിച്ചത് പിന്നാക്ക സമുദായത്തെ: മോദി

സോളാപുർ∙ എന്താണ് ഈ കളളൻമാർക്കെല്ലാം മോദിയെന്ന പേര് വന്നതെന്ന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരമാർശത്തിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഈ പരാമർശത്തോടെ താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പിന്നാക്ക സമുദായത്തെയാണു രാഹുൽ അധിക്ഷേപിച്ചതെന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോളാപുരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ മോദി പറഞ്ഞു.



ഉന്നതകുലജാതനായ ഒരാൾ കാവൽക്കാരൻ കളളനാണെന്നു പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നാക്ക സമുദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണു ശ്രമം. പിന്നാക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നു ഉയർന്നു വന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ അപമാനം തനിക്കു പുതിയതല്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഉന്നതകുലജാതനല്ലെന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ കോൺഗ്രസ് വർഷങ്ങളായി തന്നെ അപഹസിക്കുകയാണെന്നും മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ അപമാനങ്ങളൊന്നും എനിക്കു പുതിയ കാര്യമല്ല, എന്നാൽ ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അപമാനിക്കുന്നത് കൈ കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാനാകില്ല. എന്നെ കളളനെന്നു വിളിക്കുക വഴി ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവൻ രാഹുൽ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു– മോദി പറഞ്ഞു.



ഏപ്രിൽ 13നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ലക്‌ഷ്യം വച്ചുള്ള കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ പരമാർശം. എല്ലാ കള്ളന്‍മാരുടെയും പേരിൽ മോദി എന്നുണ്ട്. നീ​ര​വ് മോ​ദി, ല​ളി​ത് മോ​ദി, നരേന്ദ്ര മോദി. എ​ന്താ​ണ് ഈ ​ക​ള്ള​ൻ​മാ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം മോ​ദി എ​ന്നു പേ​രു വ​രു​ന്ന​ത്.

ഇ​നി​യും തി​ര​ഞ്ഞാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മോ​ദി​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രുമെന്നും രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ 100 ശ​ത​മാ​ന​വും ക​ള്ള​നാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ രാ​ഹു​ൽ, മോ​ദി ച​ങ്ങാ​ത്ത മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മുപ്പതിനായിരം കോടി റഫേലിന്റെ പേരിൽ മോഷ്ടിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി സുഹൃത്തായ അനിൽ അംബാനിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.

English Summary :Rahul Gandhi Maligning Entire Community By calling Me Theif says Modi