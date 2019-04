അവസാനഘട്ട തീവ്രപ്രചാരണത്തിനു സർവ സന്നാഹവുമായി ആർഎസ്എസ്

പാലക്കാട് ∙ അവസാനഘട്ട തീവ്രപ്രചാരണത്തിനും ബൂത്തുതല കണക്കെടുപ്പിനും ഇതാദ്യമായി മുഴുവൻ സംഘടനാസംവിധാനവുമായി ആർഎസ്എസും രംഗത്ത്. പരമാവധി വോട്ടും വൻ മുന്നേറ്റവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മെഗാ ക്യാംപെയിനിൽ സംഘടന സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മുതൽ ശാഖ അംഗങ്ങൾവരെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

എൻഡിഎയ്ക്കു വിജയപ്രതീക്ഷയുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിരന്തര സ്ക്വാഡു പ്രവർത്തനത്തിനും രൂപമായി. ഇത്തവണ ആർഎസ്എസാണു പ്രധാനമായും പ്രചാരണം നയിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ ഫലം സംഘടനയ്ക്കും നിർണായകമാണ്.



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നിലമൊരുക്കൽ കൂടിയായിട്ടാണു ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം കാണുന്നത്. ശബരിമലവിഷയം എല്ലാതരത്തിലും തലത്തിലും സജീവ ചർച്ചയാക്കിയുളള പ്രചാരണമാണു നടത്തുന്നത്.

വിഷുദിനം മുതലാണു ആർഎസ്എസ് തീവ്രപ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത്. ജില്ലകളിൽ ഇതിനായി മേൽനോട്ട സമിതികളുമുണ്ട്. രാഷ്ട്ര സുരക്ഷ, ദേശീയത, അടിസ്ഥാന ജീവിത വികസനപ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്കാരം, വിശ്വാസം, എന്നിവയിൽ മാത്രം ഊന്നിയാണു അവസാനപ്രചാരണം.



രാഷ്ട്രീയമല്ല, രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചു വേണം പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നാണു സംഘടനാ നിർദ്ദേശം. പാർട്ടി നോക്കാതെ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ശബരിമലവിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം. കുടുംബങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള യോഗങ്ങൾക്കാണു മുൻഗണന. സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ നിശ്ചിത മണ്ഡ‍ലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതു കൂടാതെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവുമുണ്ട്. ബൂത്തുതലത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുതൽ പൂർണസമയ പ്രവർത്തകരെ നിയമിച്ചു.



ബൂത്തുതലത്തിൽ നടത്തുന്ന കണക്കെടുപ്പിൽ സംഘടനാതലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ, അധികം ലഭിക്കാവുന്ന വോട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ സാധ്യതാ കണക്ക് തയാറാക്കുന്ന പരിപാടി 19-ന് സമാപിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു നേരിടാൻ ഒരു വർഷം മുൻപുതന്നെ സംഘടന പ്രവർത്തകരെ നിയമിച്ചു. പിന്നീട് ബൂത്തുമുതൽ ജില്ലാതലം വരെയുള്ള എൻഡിഎ കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രാദേശിക സംഘടനാ ചുമതലയുള്ളവർക്കും ചുമതല നൽകി. മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആർഎസ്എസിന്റെ പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിക്കുമെങ്കിലും സാധാരണ പ്രചാരണത്തിൽ അവർ സജീവമാകാറില്ല.

ദേശീയതീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണു ഇത്തവണ പൂർണ പങ്കാളിത്തം. സ്ഥാനാർഥി പരിഗണന മുതൽ പ്രഖ്യാപനം വരെ ആർഎസ്എസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണു നടന്നത്.

