ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭോപാലിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പ്രജ്ഞാസിങ് ഠാക്കൂറിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ എന്‍ഐഎയ്ക്ക് കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്. മലേഗാവ് സ്ഫോടനക്കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന കോടതിയാണ് നോട്ടീസയച്ചത്. പ്രജ്ഞാസിങ് ഠാക്കൂർ പ്രതിയായതിനാല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തില്‍ നിലപാട് അറിയിക്കാനാണു നിര്‍ദേശം. മലേഗാവ് സ്ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ പിതാവ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണു നടപടി.

മലേഗാവില്‍ ഒട്ടേറെ മുസ്‌ലിംകളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ സ്‌ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതിയായ പ്രജ്ഞാസിങ് ഠാക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപാലില്‍ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങിനെതിരെയാണ് മല്‍സരം. മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മുതിര്‍ന്ന നേതാവിനെയാണു കോണ്‍ഗ്രസ് ഭോപാലില്‍ മല്‍സരിപ്പിക്കുന്നത്.



English Summary: The nomination of Sadhvi Pragya Singh Thakur as the BJP candidate in Bhopal, has raised a storm of criticism