രാഹുലിന് വോട്ടുേതടി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ

കൽപറ്റ ∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും സഹോദരനുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വോട്ടുതേടി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇന്ന് വയനാട്ടിലെത്തും. രാവിലെ 10ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന പ്രിയങ്ക ഹെലികോപ്ടറിൽ മാനന്തവാടിയിൽ എത്തിച്ചേരും. 10.30ന് മാനന്തവാടിയിൽ പൊതുസമ്മേളനം. 11.45ന് പുൽപള്ളിയിൽ കർഷകസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

1.20ന് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാൻ വി.വി. വസന്തകുമാറിന്റെ തൃക്കൈപ്പറ്റയിലെ തറവാട്ടുവീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച. 2ന് നിലമ്പൂരിലും 3.40ന് അരീക്കോടും നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിലും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

രാത്രി വൈത്തിരിയിലെ റിസോർട്ടിൽ തങ്ങുന്ന പ്രിയങ്ക നാളെ തിരിച്ചുപോകുമെന്ന് കെപിസിസി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. വൈത്തിരിയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് വെടിവയ്പുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടെ റിസോർട്ടിലും പ്രിയങ്കയ്ക്കു താമസസൗകര്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

