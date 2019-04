ന്യൂഡല്‍ഹി∙ മലേഗാവ് സ്‌ഫോടനക്കേസ് പ്രതി സാധ്വി പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂറിനെ ഭോപ്പാലില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സമ്പന്നമായ ഹൈന്ദവസംസ്‌കൃതിയെ ‘ഭീകരർ’ എന്നു തെറ്റായി മുദ്രകുത്തിയ എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ള മറുപടിയാണ് പ്രജ്ഞയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഈ സൂചന കോണ്‍ഗ്രസിനു വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ആദായനികുതി റെയ്ഡ് നിയമപരമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരം തീര്‍ക്കാനല്ലെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് പ്രജ്ഞ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. തുടര്‍ന്ന് അവരെ ഭോപ്പാലില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിനെതിരെ മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ജാമ്യത്തില്‍ കഴിയുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അമേഠിയിൽനിന്നും സോണിയ ഗാന്ധി റായ്ബറേലിയില്‍നിന്നും മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രജ്ഞയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായതു പോലുള്ള ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നുവരാത്തതെന്നു മോദി ചോദിച്ചു.

സംഝോത എക്‌സ്പ്രസ് സ്‌ഫോടനം, ജഡ്ജി ബി.എച്ച്. ലോയയുടെ മരണം എന്നീ സംഭവങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ കള്ളപ്രചാരണം നടത്താനാണു കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിച്ചത്. സംഝോത എക്‌സ്പ്രസ് സ്‌ഫോടനക്കേസില്‍ വിധി വന്നപ്പോള്‍ എന്താണു സംഭവിച്ചത്? യാതൊരു തെളിവും കൂടാതെ 5000 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സമ്പന്ന സംസ്‌കാരത്തെ 'ഭീകരത' എന്നു വിളിക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് പ്രജ്ഞയുടെ നിയോഗം - മോദി പറഞ്ഞു.

പല വിഷയങ്ങളിലും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രത്യേക തിരക്കഥ തയാറാക്കി, ചിലരെ വില്ലന്മാരും ചിലരെ നായകരുമാക്കി ചിത്രം നിര്‍മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1984-ല്‍ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ആയിരക്കണക്കിനു സിഖുകാരെ വകവരുത്തി. വന്‍മരം വീഴുമ്പോള്‍ ഭൂമി കുലുങ്ങുമെന്നാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കാതിരുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പല വിഷയങ്ങളിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. സിഖ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ദൃക്‌സാക്ഷികളായിരുന്ന പലരും പിന്നീട് മന്ത്രിമാരായി. ഒരാളെ ഈയടുത്ത് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. കോണ്‍ഗ്രസിന് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളതെന്നും മോദി ചോദിച്ചു.

