കലിഫോർണിയ∙ ‘ഒരുപക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കില്ല അവർ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. എന്നാൽ എന്നെ ഇന്നു കാണുന്നതുപോലെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അവരാണ്, അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു’ – വർഷങ്ങളോളം ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ സാക്ഷിമൊഴി നൽകാൻ എത്തിയ കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. 2018 ജനുവരിയിലാണ് അമേരിക്കയിലെ കലിഫോർണിയയിൽ 13 മക്കളെ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട കേസിൽ പിതാവ് ഡേവിഡ് അലൻ ടർപിന്നും മാതാവ് ലൂയിസ് അന്ന ടർപിന്നും അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഇരുവരെയും 25 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കോടതി വിധിച്ചു



മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രവൃത്തി സ്വാർഥവും ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമാണെന്നു ജസ്റ്റിസ് ബർണാഡ് ഷ്വാർട്സ് പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിനു തന്നെ കിട്ടിയ വരദാനമാണ്. എന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും സമൂഹവുമായി ഇടപെടാനുമുള്ള അവസരം മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നു വിധി പ്രസ്താവിക്കവെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.

കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ ഡേവിഡും ലൂയിസും സംഭവത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയു ചെയ്തിരുന്നു. കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവരെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നെന്നും ഡേവിഡ് പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നതായും ദൈവത്തിന് അവർക്കായി പ്രത്യേത പദ്ധതിയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതായും ലൂയിസ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മുറി

2018 ജനുവരിയിലാണ് രണ്ടു വയസ്സു മുതൽ 29 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള 13 കുട്ടികളെ വീടിനുള്ളിൽ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു തടവിലാക്കിയതിന് അൻപത്തിയേഴുകാരനായ പിതാവ് ഡേവിഡ് അലൻ ടർപിന്നും നാൽപ്പത്തിയൊൻപതുകാരിയായ ലൂയിസ് അന്ന ടർപിന്നും അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. കൂട്ടത്തിലെ 17 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടി വീട്ടുതടവില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് പൊലീസിലറിയിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്.

ഡേവിഡ് അലൻ ടർപിൻ, ലൂയിസ് അന്ന ടർപിൻ

പെൺകുട്ടി നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ പൊലീസ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം കണ്ട് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടി. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന, ഇരുട്ടടഞ്ഞ മുറികളിലെ കട്ടിലുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു കുട്ടികൾ. വർഷങ്ങളോളം കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ ഫലമായി വളർച്ച മുരടിച്ച സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ഇവരിൽ പലരും. ചിലരുടെ കൃത്യമായ പ്രായമെത്രയെന്നു മനസിലാക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല. കുട്ടികൾ പുറംലോകത്തു നിന്നു തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർക്ക് കൃത്യമായി ഭക്ഷണമോ വൈദ്യസഹായമോ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു

കേസിൽ 4 കുട്ടികളാണ് കോടതിയിൽ സാക്ഷിമൊഴികൾ നൽകിയത്. മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ മൊഴികൾ കോടതിയിൽ എഴുതി നൽകി. ചിലർ മാതാപിതാളോട് ദേഷ്യമില്ലെന്നു അറിയിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വിദ്വേഷം മുഴുവൻ പുറത്തുകാണിക്കാൻ മറ്റുചിലർ മടിച്ചില്ല. ‘ചില രാത്രികളിൽ സഹോദരങ്ങളെ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടതും ക്രൂരമായി അടിച്ചതും ഓർത്ത് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നു ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ അതിയായി സ്നേഹിക്കുന്നു– കോടതി മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

‘മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ ജീവിതം എന്നിൽ നിന്നു തട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ അതു തിരികെ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ‍ഞാൻ സ്വതന്ത്രയാണ്, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു.’– ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്ന മകളുടെ വാക്കുകൾ.

