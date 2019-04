കൊളംബോ ∙ ഈസ്റ്റർ പ്രാർഥനയ്ക്കിടെ ശ്രീലങ്കയിലെ പള്ളികളിൽ സ്ഫോടനം. 80ൽ അധികം പേർക്കു പരുക്കേറ്റെന്നാണു പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടു പള്ളികളിൽ നിരവധി തവണ സ്ഫോടനം നടന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പരുക്കേറ്റ വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കൊളംബോ നാഷനൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഈസ്റ്റർ പ്രാർഥനയ്ക്കിടെ രാവിലെ 8.45ന് ആണു സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നു പൊലീസ് വക്താവ് റുവാൻ ഗുണശേഖര പറഞ്ഞു. കൊളംബോയിലെ സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച്, നെഗോമ്പോയിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ചർച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലാണു സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നാണ് ആദ്യ റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: 80 injured as blast hit two churches in Sri Lanka during Easter Mass