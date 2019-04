കണ്ണൂർ ∙ ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിർദേശിച്ചതു കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അയച്ച ഉത്തരവിന്റെ നമ്പറും വാചകങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻഡിഎ നേതാക്കളുടെ വാദത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഖണ്ഡിച്ചത്.



ബിജെപി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചുവരില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ഇടതുപക്ഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികൾ യോജിച്ചു സർക്കാർ എങ്ങനെവേണമെന്നു തീരുമാനിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയുടെ നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയെന്നതു സാധ്യമാവാത്ത സാഹചര്യം മുൻപും രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പിണറായി ഓർമിപ്പിച്ചു.



നമ്മുടെ നാട് എക്കാലത്തും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന മതേതര, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നടത്തുന്നത്. മതവിദ്വേഷവും വർഗീയതയും പ്രചരിപ്പിക്കാനാണു ശ്രമിച്ചത്. വംശഹത്യയും വർഗീയ കലാപവും നടത്തിയവരെ കൊണ്ടുവന്നു റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നത് ആപൽകരമായ സൂചനയാണ്.

പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആർഎസ്എസ് നടത്തുന്നത്. ഇത്തവണകൂടി മോദി ജയിച്ചാൽ ഇത് അവസാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കുമെന്ന സാക്ഷി മഹാരാജിന്റെ പ്രസ്താവന അതിന്റെ സൂചനയാണെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.



പ്രകടനപത്രികയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു വോട്ട് തേടാനല്ല ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ശ്രമിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. സംസ്ഥാന താൽപര്യത്തിന് എതിരായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ.

പ്രളയകാലത്തു എല്ലാവരും അതു കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിക്കുന്നതിനു പകരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ മുനയൊടിഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രമിച്ചതെന്നു പിണറായി കുറ്റപ്പെടുത്തി.



