15 വർഷം മുൻപുള്ള ബിഹാറിന്റെ അവസ്ഥ: ബംഗാളിനെപ്പറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകൻ

കൊൽക്കത്ത∙ അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള ബിഹാറിനു സമാനമായി മാറിയെന്നു പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകൻ അജയ് വി. നായക്. ‘10–15 വർഷം മുൻപുള്ള ബിഹാറിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിന്. എന്നാൽ ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾക്കു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നില്ല?’ അജയ് ചോദിച്ചു.

നേരത്തേ ബിഹാറിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറായിരുന്നു നായക്. ആ സമയത്ത് ബിഹാറിലെ അക്രമസംഭവങ്ങൾ കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തടഞ്ഞത്. അന്നത്തേതിനു സമാനമായി ഇന്നു ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്കു സംസ്ഥാന പൊലീസിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ എല്ലാ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും കേന്ദ്രസേനയുടെ സുരക്ഷ ആവശ്യമാണെന്നും നായക് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ നായക് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിലെ ബിജെപി നേതൃത്വം സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകനായി നായകിനെ നിയമിച്ചത്.

കുച്ച്ബിഹാറിലും അലിപുർദുവാറിലും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിയ അദ്ദേഹം രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന ചില ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിങ്ങിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. മൂന്നാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 92 ശതമാനം ബൂത്തുകളിലും കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിക്കുമെന്നും ലാത്തിയേന്തിയ പൊലീസുകാരെ ബൂത്തുകളുടെ 100 മീ. അകലെ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വരുമ്പോൾ ബംഗാളിൽ ഇതായിരിക്കില്ല സ്ഥിതിയെന്നും സമാധാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമായി സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ, ഏപ്രിൽ 23നു, ബംഗാളിലെ അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണു മൂന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.

