ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനം: കാടത്തമെന്ന് മോദി, സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ ശ്രീലങ്കയിൽ ഏഴിടത്തു നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചിച്ചു. ഇത്തരം കാടത്തം നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ സ്ഥാനമില്ല. ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെയും പരുക്കേറ്റവരുടെയും ഒപ്പം തന്റെ പ്രാർഥനകളുണ്ടെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

ലങ്കയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈകമ്മിഷണറിൽ നിന്നു തുടർച്ചയായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും സുഷമ ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഫോടനത്തിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഇന്ത്യക്കാർക്കു വേണ്ടി കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈകമ്മിഷണർ ഓഫിസിൽ ഹെൽപ്‌ ലൈൻ നമ്പറുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്– +94777903082,+94112422788,+94112422789, +94112422789. ശ്രീലങ്കയിലെ ഏതാവശ്യത്തിനും ഈ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും സുഷമ അറിയിച്ചു.

ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള ഇത്തരം വിവേചനരഹിതമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. ശ്രീലങ്കയ്ക്കൊപ്പം മുഴുവൻ ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യയുണ്ടാകുമെന്നും രാഷ്ട്രപതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഈസ്റ്റര്‍ ദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ വിവിധ പള്ളികളിൽ ഉൾപ്പെടെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ദുഃഖാർത്തരായ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പാർട്ടി നിലകൊള്ളുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അസഹിഷ്ണുത, മതഭ്രാന്ത്, ഭീകരത എന്നിവയ്ക്ക് അതിർവരമ്പുകളില്ലെന്നാണ് ആക്രമണം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ശശി തരൂർ എംപി പറഞ്ഞു. സുന്ദരമായ ആ പ്രദേശത്തെ നശിപ്പിച്ചു നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇരയായവർക്കൊപ്പമാണ് തന്റെ മനസ്സെന്നും തരൂർ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

