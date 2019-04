വാരാണസിയിൽ ചിത്രപ്പൂട്ടുമായി പ്രിയങ്ക; ബിജെപിയെ കുഴയ്ക്കുന്ന 10 കാരണങ്ങൾ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ പുത്തൻതാരം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമോ? ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരസൂചിക പ്രിയങ്ക തന്നെയാണു നൽകിയത്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോരാടാൻ സന്തോഷമേയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി. രാഹുലിന്റെ സമ്മതം കിട്ടിയാൽ പ്രിയങ്ക അങ്കക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്നാണു പൊതുശ്രുതി. മോദിക്കെതിരെ പ്രിയങ്ക മത്സരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? വേണമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളുടെയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും ആവശ്യം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മേയ് 19ന് ആണ് അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ നാമനിർദേശപത്രിക നൽകാം. 29ന് ആണ് അവസാന ദിവസം. മോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുമെന്നത് അഭ്യൂഹം മാത്രമാണോ? അതോ കോൺഗ്രസ് ഗൗരവമായാണോ ഇക്കാര്യത്തെ കാണുന്നത്? പ്രിയങ്ക കളത്തിലിറങ്ങിയാലുള്ള നേട്ടവും കോട്ടവും പാർട്ടി ചികയുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമോ പാർട്ടിയോ പ്രിയങ്കയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ എതിർക്കാനിടയില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.



‌സ്ഥാനാർഥിയായാൽ പ്രിയങ്കയാകും പ്രചാരണത്തിലെ താരമെന്നാണു കോണ്‍ഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടല്‍. അവരുടെ താരപ്രഭ വാരാണസിയിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യമെങ്ങും പരക്കും. ബിജെപിക്കും മോദിക്കും പ്രതിരോധത്തിലേക്കു ചുരുങ്ങേണ്ടി വരും. പ്രിയങ്കയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ജനപ്രിയതയുമേറും. 2019ൽ ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗബലം ഇപ്പോഴത്തേതിൽനിന്നു മൂന്നക്കത്തിലേക്കു കടക്കും. ഈമാസം 22നും 29നും ഇടയ്ക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിയങ്കയുടെ തീരുമാനമറിയാം. പ്രിയങ്കയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന 10 കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

1) വാരാണസയിൽ മോദിക്കെതിരെ പ്രിയങ്ക നിന്നാൽ, ബിജെപിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഗൗരവം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം കോൺഗ്രസിനു മറികടക്കാം. പ്രിയങ്ക നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകിയാൽ സംസാരമെല്ലാം അതേക്കുറിച്ചാകും. മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വിശ്വാസ്യത ഇടിയും. ബിജെപി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളിയായി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനമേൽക്കും.



2) ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രിയങ്ക നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകിയാൽ അതിന്റെ മേൽക്കൈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കും. മോദിക്കു മുന്നിൽ മറ്റു വഴികളില്ലാതാകും, വാരാണസിയിൽ മത്സരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവും. നാമനിർദേശപത്രികാ സമർപ്പണം ആഘോഷപൂർവം നടത്തിയാലും മോദിക്കായി അണിനിരക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ ഓളം സൃഷ്ടിച്ചേക്കില്ല.



3) പ്രിയങ്ക വരുന്നതോടെ മോദിക്കു രണ്ടാം മണ്ഡലമോ വാരാണസിയല്ലാതെ മറ്റു മണ്ഡലമോ പരിഗണിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകും. തന്റെ ‘കർമഭൂമിയിൽ’ മോദി കെട്ടിയിടപ്പെടാം. രാജ്യത്തു പറന്നുനടന്നുള്ള പ്രചാരണത്തിനു സമയം കിട്ടാതാകും. കർമമണ്ഡലമായ വാരാണസിയിൽ ഉഴപ്പിയാൽ ജനവിധി എതിരാകും. മോദിയുടെ പ്രചാരണരീതിയും എവിടെ മത്സരിക്കണമെന്നതും ഇതാദ്യമായി മറ്റൊരാളുടെ, പ്രിയങ്കയുടെ, ചുവടുനോക്കി തീരുമാനിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആഖ്യാനം പ്രിയങ്കയാൽ നയിക്കപ്പെടും.



4) രാഹുൽ ഗാന്ധിയെപ്പോലെയല്ല, പ്രിയങ്ക. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതുമുഖമാണ്. കോൺഗ്രസിനോടു നീരസം കാട്ടുന്നവരും പ്രിയങ്കയെ ഇഷ്ടപ്പെടും, മോദിക്കുള്ളതു പോലെ വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കു പ്രിയങ്ക ഇരയായിട്ടില്ല. മോശം ഭാഷയാൽ വലിയതോതിൽ വിമർശനം നേരിട്ടിട്ടില്ല. അസഭ്യമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽത്തന്നെ ബിജെപിക്കു വലിയതോതിൽ ക്ഷീണമുണ്ടാകും.



5) പുതുമുഖ പാർട്ടിക്കോ പുതുനേതാവിനോ എതിരെ വമ്പിച്ച പ്രചാരണം നടത്തിയപ്പോഴെല്ലാം നിറംമങ്ങിയപ്പോയ ചരിത്രമാണു ബിജെപിയുടേത്. 2013ൽ ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 70ൽ 31 സീറ്റുകളുമായി ബിജെപിയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. എന്നാൽ 28 എംഎൽഎമാരുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ (എട്ട്) പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു.



2015ൽ ആം ആദ്മിയെ പുറത്താക്കാൻ വൻ സന്നാഹത്തോടെയാണു ബിജെപി പടയ്ക്കിറങ്ങിയത്. മോദി നേരിട്ട് പ്രചാരണത്തിനെത്തി. നൂറിലധികം ബിജെപി എംപിമാർ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാർട്ടി നേതാക്കൾ എന്നിവർ ഡൽഹിയിൽ തമ്പടിച്ചു. കൊണ്ടുപിടിച്ച പ്രചാരണത്തിലും ബിജെപിയെ കരപറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ ആം ആദ്മിക്കു സാധിച്ചു. മൂന്നു സീറ്റിലേക്കു ബിജെപിയെ ഒതുക്കി. ആം ആദ്മി 67 സീറ്റുകളുടെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തി. ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രിയങ്കയ്ക്കെതിരെ ഹൈവോൾട്ടേജ് പ്രചാരണം നയിക്കാൻ ബിജെപി രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കും.



6) പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, മുതിർന്ന നേതാക്കളായ സാക്ഷി മഹാരാജ്, മനേകാ ഗാന്ധി, ഭോപാലിലെ സ്ഥാനാർഥി പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ കൂടിയും കുറഞ്ഞും പ്രിയങ്കയ്ക്കെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു തരത്തിൽ പ്രിയങ്കയുടെ ദൃശ്യത കൂട്ടുകയാണുണ്ടായത്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന നേതാക്കളുടെ വാക്ശരങ്ങൾക്കു ഇരയാവുകയെന്ന ‘പ്രാധാന്യവും’ പ്രിയങ്കയ്ക്കു ലഭിച്ചു.



ഇത്രയും ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നു പൊതുജനം ചിന്തിക്കും. അതു പ്രിയങ്കയ്ക്കു സഹതാപവോട്ടായി മാറിയേക്കാം. കൂടുതൽ നേതാക്കളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വലിയൊരു നേതാവായി ശത്രുക്കളുടെ ചെലവിൽ തന്നെ പ്രിയങ്ക ഉയർത്തപ്പെടും. തോറ്റാലും 2019ലെ താരമായി, വരുംകാല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കാനും പ്രിയങ്കയ്ക്കു വാരാണസി വഴിയൊരുക്കും.



7) പ്രധാന്യമില്ലാത്ത എതിരാളിയാണെന്നു കരുതി പ്രിയങ്കയ്ക്കെതിരായ പ്രചാരണത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതും ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടിയാകും. എപ്പോഴും വലിയ ദൃശ്യതയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ബിജെപിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സമീപനമെടുത്താൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനാകില്ല. വാരാണസിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ടിവിയിലും മറ്റും പ്രിയങ്കയുടെ പ്രചാരണദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാകും. രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രിയങ്കയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിറയുന്നതു ബിജെപിയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തും. കാരണം മോദിക്കെതിരായ സ്ഥാനാർഥിക്കാണ് ഈ വീരപരിവേഷം. മോദിയുടെ എതിരാളി മോദിയോളം വളരുന്നതിനുള്ള വളം വയ്ക്കലാകും അലസമായ പ്രചാരണം.



8) നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ശക്തനും ജനപ്രീതിയുമുള്ള നേതാക്കളുടെ മുൻനിരയിലാണു മോദി. ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാൻ അപാരശേഷിയുമുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ഈ ക്രൗഡ്പുള്ളറെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിട്ടാതാക്കും പ്രിയങ്കയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം. പ്രിയങ്കയുടെ ജനപ്രീതിയും വോട്ട് സംഭരിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഇതുവരെ അളക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ പ്രചാരണത്തിനായി മോദിക്ക് വാരാണസിയിൽ ഊർജവും സമയവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും.

9) പ്രിയങ്കയെ വെറുതെ തോൽപ്പിച്ചാൽ പോരാ, 2014ൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷവും വർധിപ്പിച്ചാലേ വിജയത്തിനു തിളക്കമുണ്ടാകൂവെന്നു മോദിക്കറിയാം. ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടു നേടിയാൽ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാം. കഴിഞ്ഞതവണ മോദിക്കെതിരെ അവസാനനിമിഷത്തിൽ മത്സരിച്ച ആം ആദ്മി നേതാവും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ 2,09,238 വോട്ടാണു നേടിയത്. മോദി 5,81,022 വോട്ട് കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാമതെത്തിയ കോൺഗ്രസിന്റെ അജയ് റായ്‍യുടെ സമ്പാദ്യം 75,614 വോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു.



10) മണ്ഡലത്തിലെ കന്നിവോട്ടർമ‌ാരുടെയും സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെയും പ്രധാന്യം പ്രിയങ്കയ്ക്കു ഗുണമായേക്കും. സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിക്കു സ്വാധീനമുള്ള ഒന്നരലക്ഷം യാദവ വോ‌ട്ടുകൾ, ബിഎസ്പിക്കൊപ്പമുള്ള 80,000ത്തോളം ദലിത് വോ‌ട്ട്, മൂന്നു ലക്ഷത്തോളമുള്ള മുസ്‌ലിം വിഭാഗം എന്നിവർ നിർണായകമാവും. കോൺഗ്രസിന്റെ പരമ്പരാഗത വോ‌ട്ടുബാങ്കായിരുന്ന രണ്ടരലക്ഷം ബ്രാഹ്മണരും ഒന്നരലക്ഷം ഭൂമിഹാറുകളും ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ബിജെപി‌ക്കൊപ്പമാണ്. ഇവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനും വൈശ്യ, രജപുത്ര, ചൗരസ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വോട്ടടർത്താനും പ്രിയങ്കയ്ക്കു കഴിഞ്ഞേക്കും. സാമുദായങ്ങൾ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് വോട്ടു ചെയ്താൽ വാരാണസി പിടിക്കാൻ ബിജെപിയും മോദിയും ഏറെ വിയർക്കേണ്ടി വരും.



English Summary: 10 Reasons Why Priyanka Gandhi Should Contest Against PM Narendra Modi From Varanasi, Lok Sabha Elections 2019