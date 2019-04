ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് എതിരെ പീഡനാരോപണം; കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണനയ്ക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നു സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജീവനക്കാരി നൽകിയ പരാതി വാർത്തയായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ജഡ്ജിമാരായ അരുൺ മിശ്ര, റോഹിന്റർ നരിമാൻ, ദീപക് ഗുപ്ത എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ കേസും പത്ര സമ്മേളനവും നടത്താൻ തനിക്കു 1.5 കോടി രൂപ വാഗ്‌ദാനം നൽകിയിരുന്നതായി ഉൽസവ് ബെയിൻസ് എന്ന അഭിഭാഷകൻ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതും ഇന്നു പരിഗണിക്കുമെന്ന് അഡീഷനൽ രജിസ്ട്രാർ പുറത്തുവിട്ട നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു

മുൻ ജീവനക്കാരി പരാതിയും അതിലെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുള്ള സത്യവാങ്മൂലവും സുപ്രീംകോടതിയിലെ 22 ജഡ്ജിമാർക്കു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാതിയെക്കുറിച്ചു സുപ്രീംകോടതി റജിസ്ട്രിയുടെയോ ജഡ്ജിമാരുടെയോ ഭാഗത്തുനിന്നു പരസ്യ പരാമർശങ്ങളില്ലെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്നും സുപ്രീംകോടതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പൊതുപ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം എന്നാണ് പരാമർശം.

ഇന്നു വിഷയം പരിഗണിക്കുന്ന ബെഞ്ചിലും വനിതാ ജഡ്ജിമാർ ഇല്ലെന്നതു ശ്രദ്ധേയം. തുടർ നടപടികൾക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, രണ്ടാമത്തെ മുതിർന്ന ജഡ്ജിയായ എസ്.എ.ബോബ്ഡെയോടു നിർദേശിച്ചെന്നും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ നടപടികളെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

പരാതി നിലനിൽക്കെ, അതു അവഗണിച്ച്, ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന പേരിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രത്യേക ബെഞ്ച് വിളിച്ചുചേർത്തത് അഭിഭാഷക സംഘടനകളിൽനിന്നുൾപ്പെടെ വലിയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

താൻ ആരോപണ വിധേയനായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ബെഞ്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചതും ബെഞ്ചിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർക്കു പകരം സീനിയോറ്റിയിൽ നാലാമതും ഏറ്റവും താഴെയുമുള്ള (27) ജഡ്ജിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി.

വനിതാ ജഡ്ജിമാരെ ഒഴിവാക്കി, പരാതി പീഡന വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര അധ്യക്ഷയായുള്ള 11 അംഗ ആഭ്യന്തര സമിതിക്കു വിടാതിരുന്നതും പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമായി. പരാതിക്കാരിയുടെ ഭാഗം പറയാൻ ആരുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതും പരാതിക്കിടയാക്കി.

ചീഫ് ജസ്‌റ്റീസിന്റെ നടപടിപ്പിഴവുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ അറ്റോർണി ജനറലും സോളാസിറ്റർ ജനറലും തയാറായില്ലെന്നും, പകരം അവർ നടപടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷകരും മറ്റും ആരോപിക്കുന്നു.

