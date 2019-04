അമ്മവീട്ടിൽപോയ പതിനൊന്നുകാരി കുളിമുറിയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍; ഒരാള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

അങ്കമാലി∙ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ വന്ന 11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കുളിമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തൃശൂർ കോടാലി സ്വദേശിയുടെ മകളാണ് മരിച്ചത്.

കറുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ നീരോലിപ്പാറ നീറുങ്ങലിൽ ഇന്നലെ 4.45നു കുളിമുറിയിൽ വീണു കിടക്കുന്ന നിലയിലാണു കുട്ടിയെ കണ്ടത്. അമ്മാവനാണ് മൂക്കന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. കഴുത്തിലെ പാടിൽ സംശയം തോന്നിയ ഡോക്ടർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

കുളിമുറിയിൽ ബക്കറ്റിനു മുകളിലേക്കു കുട്ടി തെന്നിവീണു എന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ അറിയിച്ചത്. വിഷുവിനാണ് കുട്ടി വീട്ടിലെത്തിയത്. കുട്ടിയെ കുളിമുറിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി രാഹുൽ ആർ. നായർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തു വന്നു പരിശോധിച്ചു.

തൃശൂര്‍ കോടാലി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി വിഷുവിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കറുകുറ്റിയിലുള്ള അമ്മവീട്ടിലെത്തിയത്. എന്നാല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെങ്കിലും പെണ്‍കുട്ടി ഇവിടെ തുടരുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ്മ പുറത്തേയ്ക്ക് പോയ സമയത്താണു മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞ് വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷ എം.സി ജോസഫൈനും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

