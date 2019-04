തകരാറുണ്ടായിട്ടും പറത്തി; കണ്ണൂർ – അബുദാബി വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറക്കി

തിരുവനന്തപുരം∙ കണ്ണൂരിൽനിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം യന്ത്രത്തകരാറുണ്ടെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറക്കി. 10.45നാണു വിമാനം എത്തിയത്. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഹാങ്ങറിലെ വിദഗ്ധർ പരിശോധന നടത്തുന്നു. യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. തകരാർ പരിഹരിച്ചശേഷം പുറപ്പെടും.

രാവിലെ കണ്ണൂരിൽനിന്ന് ഷാർജയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് തകരാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ച് തകരാർ പരിഹരിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ അവരെ കയറ്റി വിട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെ ആ വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചത്.

കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനം എതിർദിശയിലേക്കു പറന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചത്. അവിടെ എത്താറായപ്പോഴാണ് വിമാനത്തിന്റെ തകരാറിനെക്കുറിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചത്. യന്ത്രത്തകരാർ വ്യക്തമായിട്ടും വിമാനം പറത്തിയെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് യാത്രക്കാർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്.



English Summary: Air India Express to Abudabi with technical glitch emergency landed in Thiruvananthapuram airport