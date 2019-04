ഷാർജയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വൈകി; പ്രതിഷേധിച്ച് യാത്രക്കാർ

കണ്ണൂർ∙ ഷാർജയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനം വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. രാവിലെ ആറു മണിക്കു പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനത്തിനു സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് വിമാനം വൈകിയതെന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു.

തകരാറിലായ വിമാനത്തിൽ കയറി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി അവിടെനിന്നു മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ഷാർജയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് നിലപാടെടുത്തു. എന്നാൽ തകരാറായ വിമാനത്തിൽ കയറില്ലെന്ന് 183 യാത്രക്കാരും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 8.20ന് ഷാര്‍ജയിൽനിന്നും എത്തിയ വിമാനത്തിൽ 9.25ന് യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു.

English Summary: Air India Express to Sharjah faced technical glitch and late for hours