കോഴിക്കോട്∙ ‘സുരേഷ് കല്ലട’ ബസിലെ ജീവനക്കാര്‍ യാത്രക്കാരെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചു പരിശോധന നടത്താൻ മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പിനു ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ നിർദേശം നൽകി. അന്തർ സംസ്ഥാന റൂട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ തുടങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചു.

സുരേഷ് കല്ലട ബസിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഗൂണ്ടായിസം യാത്രക്കാരിലൊരാള്‍ പങ്കുവച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ സഹിതം മനോരമ ന്യൂസ് വാര്‍ത്തയാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നടപടി. കല്ലടയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മുഴുവൻ ബസുകളുടെയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. പെർമിറ്റില്ലാതെ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി.



വാഹനപരിശോധന ഊര്‍ജിതമാക്കാൻ മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് സ്ക്വാഡുകള്‍ക്കു രൂപം നല്‍കി. ‘ഓപ്പറേഷന്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്’ എന്ന പേരിലായിരിക്കും സ്ക്വാഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. അന്തര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളിലും അവയുടെ ഓഫിസുകളിലും അപ്രതീക്ഷിത പരിശോധനകള്‍ നടത്തണമെന്നു നിര്‍ദേശം നൽകിയതായി ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.



യാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുതിയ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. 8281786096 എന്നാണ് നമ്പർ. അന്തർസംസ്ഥാന റൂട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തും. അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജുകള്‍ അല്ലാതെ മറ്റു ചരക്കുകള്‍ കടത്തുന്നുണ്ടോയെന്നും സംശയമുണ്ട്. നിയമ ലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കും.

