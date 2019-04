ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ പരാതി; അഭിഭാഷകൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി: തിരിച്ചു വിളിച്ച് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ര‍ഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരായ പീഡന പരാതിയുടെ വേര് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കോടതിക്ക് കണ്ണുംപൂട്ടി ഇരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര പറഞ്ഞു. ലൈംഗികാരോപണത്തില്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയ്സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അക്കാര്യം പരിഗണിക്കാനല്ല കോടതി ചേര്‍ന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ആര്‍.എഫ്. നരിമാന്‍ പറഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ഗൂഢാലോചനയാണു പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് നരിമാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.



ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിയ്ക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണമുയര്‍ത്താന്‍ വന്‍ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന അഭിഭാഷകന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ അതീവ ഗൗരവമെന്നു സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അതേസമയം, കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞില്ല. നാളെ രാവിലെ 10.30ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



കോടതി വിളിച്ചുവരുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് സിബിഐ ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍, ഐബി ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍, ഡല്‍ഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ എന്നിവര്‍ കോടതിയിലെത്തി. ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അതിനിടെ, ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയ അഭിഭാഷകന്‍ ഉത്സവസിങ് ബൈന്‍സ് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ മുദ്രവച്ച കവറില്‍ തെളിവുകള്‍ കൈമാറി. ഉത്സവ് ബൈൻസ് പാതി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണു പറയുന്നതെന്ന് എജി നിരീക്ഷിച്ചു. കുറച്ചു രേഖകൾ കൈമാറുന്നു മറ്റുള്ളവ നൽകുന്നില്ലെന്നും എജി വ്യക്തമാക്കി.



എന്നാല്‍ താൻ കോടതിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പോയ അഭിഭാഷകനെ കോടതി തിരികെവിളിച്ചു സമാധാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.



